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“النيابة العامة “السجن عامين وغرامة 200 ألف ريال لمنتهكي تعليمات العزل الصحي

“النيابة العامة “السجن عامين وغرامة 200 ألف ريال لمنتهكي تعليمات العزل الصحي
http://almnatiq.net/?p=1074154
المناطق_الرياض

جددت النيابة العامة، اليوم الخميس، التذكير بعقوبات جريمة انتهاك تعليمات العزل أو الحجر الصحي، مؤكدة أن ذلك يأتي صوناً للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا ،وأكد الحساب الرسمي للنيابة العامة على تويتر، حظر انتهاك أحكام الحجر الصحي -الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.

وأشار إلى أن كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة بشان فيروس كورونا – دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعة أو نظامًا يعاقب بالعقوبات الآتية:

– السجن مدة تصل إلى ۲ سنتين.

– غرامة تصل إلى ۲۰۰,۰۰۰ مئتي ألف ريال.

– إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا.

– مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.

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