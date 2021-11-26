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وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات

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وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات

وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات
http://almnatiq.net/?p=1074164
المناطق_واس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها مع نظيره البرازيلي كارلوس ألبيرتو فرانسا، أن المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

ونوه سمو وزير الخارجية ونظيره البرازيلي عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها الجانبان في مقر وزارة الخارجية البرازيلية، بالعلاقات الثنائية التي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في مجالات سياسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وغيرها، مشيرين إلى أن قيادة البلدين الصديقين لديهما تطلعات كبيرة في تعميق العلاقات المشتركة بين الشعبين والبلدين.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن زيارته للبرازيل تؤكد حرص المملكة على فتح آفاق أوسع مع جمهورية البرازيل، وتوطيد التنسيق الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

فيما أشاد الوزير البرازيلي برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية الضخمة التي تقدمها للمنطقة والعالم، كما نوه بدور المملكة في حماية كوكب الأرض خاصة ما أعلنه سمو ولي العهد من مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

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