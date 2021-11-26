احدث الأخبار

“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة
أبرز المواد
 مصر تبهر العالم باحتفالها الساحر بافتتاح طريق الكباش وتحول مدينة الأقصر لمتحف مفتوح
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي
أبرز المواد
 بريطانيا تعلق الرحلات الجوية مع 6 دول إفريقية بسبب متحور جديد
أبرز المواد
 التحالف: استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لـ “الغذاء والدواء” يلتقي برؤساء شركات الأجهزة الطبية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يدشن برنامج التوعوية الصحية الشاملة بكورنيش محافظة بيش
أبرز المواد
 ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه الثامن
أبرز المواد
 وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات
أبرز المواد
 البرازيل تسجل 12126 إصابة جديدة بكورونا
دولي
 السديس يخصص مصلى وعيادة طبية بالمسجد الحرام لخدمة المعتمرين
أبرز المواد
“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية

“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة

الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة

أبرز المواد
مصر تبهر العالم باحتفالها الساحر بافتتاح طريق الكباش وتحول مدينة الأقصر لمتحف مفتوح

مصر تبهر العالم باحتفالها الساحر بافتتاح طريق الكباش وتحول مدينة الأقصر لمتحف مفتوح

أبرز المواد
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي

أبرز المواد

وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات

وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات
http://almnatiq.net/?p=1074164
المناطق_واس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها مع نظيره البرازيلي كارلوس ألبيرتو فرانسا، أن المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

ونوه سمو وزير الخارجية ونظيره البرازيلي عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها الجانبان في مقر وزارة الخارجية البرازيلية، بالعلاقات الثنائية التي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في مجالات سياسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وغيرها، مشيرين إلى أن قيادة البلدين الصديقين لديهما تطلعات كبيرة في تعميق العلاقات المشتركة بين الشعبين والبلدين.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن زيارته للبرازيل تؤكد حرص المملكة على فتح آفاق أوسع مع جمهورية البرازيل، وتوطيد التنسيق الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

فيما أشاد الوزير البرازيلي برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية الضخمة التي تقدمها للمنطقة والعالم، كما نوه بدور المملكة في حماية كوكب الأرض خاصة ما أعلنه سمو ولي العهد من مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

Advertisements

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي
البرازيل تسجل 12126 إصابة جديدة بكورونا

البرازيل تسجل 12126 إصابة جديدة بكورونا
السديس يخصص مصلى وعيادة طبية بالمسجد الحرام لخدمة المعتمرين

السديس يخصص مصلى وعيادة طبية بالمسجد الحرام لخدمة المعتمرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*