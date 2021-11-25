احدث الأخبار

ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه الثامن
أبرز المواد
 وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات
أبرز المواد
 البرازيل تسجل 12126 إصابة جديدة بكورونا
دولي
 السديس يخصص مصلى وعيادة طبية بالمسجد الحرام لخدمة المعتمرين
أبرز المواد
 “النيابة العامة “السجن عامين وغرامة 200 ألف ريال لمنتهكي تعليمات العزل الصحي
أبرز المواد
 شرطة القصيم : استرداد مسروقات من شخص ( مقيم ) نفّذ عمليات احتيال مالي في عدة مناطق
أبرز المواد
 الاتحاد الأفريقي يعلن عن قرار هام حول المرتزقة بليبيا
أبرز المواد
 الشباب يعتلي الصدارة على حساب الرائد بثلاثية نظيفة
أبرز المواد
 النيابة العامة: التستر التجاري جريمة عقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات
أبرز المواد
 النباتي راكان الغامدي يوجه رسالة نارية للمتنمرين
أبرز المواد
 ضمك يخسر نقطتين في تعادل مثير أمام الفتح
أبرز المواد
 إطلاق أول جمعية مهنية للتراث غير المادي
محليات
ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه الثامن

ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه الثامن

أبرز المواد
وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات

وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات

أبرز المواد
البرازيل تسجل 12126 إصابة جديدة بكورونا

البرازيل تسجل 12126 إصابة جديدة بكورونا

دولي
السديس يخصص مصلى وعيادة طبية بالمسجد الحرام لخدمة المعتمرين

السديس يخصص مصلى وعيادة طبية بالمسجد الحرام لخدمة المعتمرين

أبرز المواد

ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه الثامن

ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه الثامن
http://almnatiq.net/?p=1074215
المناطق_واس

أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الثامن لموسم 1443هـ مساء أمس، بحضور مدير الميدان عبدالعزيز التويجري، وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.

وتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :

– الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 3 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م، وحقق المركز الأول فيه الجواد (درون) للمالك بسام العليان .

– الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر السنتين ) على مسافة 1400م، وحققت المركز الأول فيه الفرس ( شبراقة) للمالك خالد الصغير .

– الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات فأكبر) على مسافة 1800م، وحقق المركز الأول فيه الجواد ( متاع) للمالك إبراهيم الغدير .

– الشوط الرابع الخيل العربية مفتوح الدرجات (للخيالة المتمرنين) (عمر ۳/۲ سنوات) على مسافة  1800م، وحقق المركز الأول فيه الجواد (فلاح جود) للمالك إبراهيم الفهيد .

– الشوط الخامس والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات (أفراس) (عمر 3 سنوات فأكبر) على مسافة 1800م، وحققت المركز الأول فيه الفرس ( شاعرة) للمالك أسامة الدغيري .

– الشوط السادس والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات) على مسافة 1800م، وحققت المركز الأول فيه الفرس (عوالم) للمالك عبدالعزيز الشاوي .

– الشوط السابع والمخصص إنتاج محلي ربحت من (1 إلى 3) (عمر 3 سنوات فأكبر) على مسافة 1800م، وحقق المركز الأول فيه الجواد ( لهيب المجد ) للمالك متعب الشاطري .

وفي نهاية الحفل توج مدير عام الميدان بكأس الحفل في الشوط الثامن لمدرب الفرس (عوالم) صالح الشاوي الذي حقق المركز الأول فيه.

Advertisements

روابط ذات صلة

شرطة القصيم : استرداد مسروقات من شخص ( مقيم ) نفّذ عمليات احتيال مالي في عدة مناطق

شرطة القصيم : استرداد مسروقات من شخص ( مقيم ) نفّذ عمليات احتيال مالي في عدة مناطق
أعلى الأحياء بعدد الصفقات العقارية في القصيم خلال الربع الثالث 2021 (فيديو)

أعلى الأحياء بعدد الصفقات العقارية في القصيم خلال الربع الثالث 2021 (فيديو)
إطلاق حملة ومعرض “واعي” للتوعية بأضرار المخدرات بجامعة القصيم

إطلاق حملة ومعرض “واعي” للتوعية بأضرار المخدرات بجامعة القصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*