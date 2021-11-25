ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه الثامن

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أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الثامن لموسم 1443هـ مساء أمس، بحضور مدير الميدان عبدالعزيز التويجري، وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.

وتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :

– الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 3 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م، وحقق المركز الأول فيه الجواد (درون) للمالك بسام العليان .

– الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر السنتين ) على مسافة 1400م، وحققت المركز الأول فيه الفرس ( شبراقة) للمالك خالد الصغير .

– الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات فأكبر) على مسافة 1800م، وحقق المركز الأول فيه الجواد ( متاع) للمالك إبراهيم الغدير .

– الشوط الرابع الخيل العربية مفتوح الدرجات (للخيالة المتمرنين) (عمر ۳/۲ سنوات) على مسافة 1800م، وحقق المركز الأول فيه الجواد (فلاح جود) للمالك إبراهيم الفهيد .

– الشوط الخامس والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات (أفراس) (عمر 3 سنوات فأكبر) على مسافة 1800م، وحققت المركز الأول فيه الفرس ( شاعرة) للمالك أسامة الدغيري .

– الشوط السادس والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات) على مسافة 1800م، وحققت المركز الأول فيه الفرس (عوالم) للمالك عبدالعزيز الشاوي .

– الشوط السابع والمخصص إنتاج محلي ربحت من (1 إلى 3) (عمر 3 سنوات فأكبر) على مسافة 1800م، وحقق المركز الأول فيه الجواد ( لهيب المجد ) للمالك متعب الشاطري .

وفي نهاية الحفل توج مدير عام الميدان بكأس الحفل في الشوط الثامن لمدرب الفرس (عوالم) صالح الشاوي الذي حقق المركز الأول فيه.