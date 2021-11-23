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أمير منطقة جازان يدشن برنامج التوعوية الصحية الشاملة بكورنيش محافظة بيش

أمير منطقة جازان يدشن برنامج التوعوية الصحية الشاملة بكورنيش محافظة بيش
http://almnatiq.net/?p=1074218
المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء أمس الخميس، معرض التوعوية الصحية الشاملة والذي تنظمه صحة جازان، ممثلة في مستشفى بيش العام تحت عنوان ” عيشها صح ” ، وذلك بكورنيش محافظة بيش السياحي.

واستمع سمو أمير منطقة جازان لشرح مفصل عن أركان المعرض وما يقدمه الاختصاصيون والفنيون الصحيون لأفراد المجتمع من نصائح توعوية عن الوقاية من السكري والضغط والسمنة، و الإقلاع عن التدخين، وعن ضرورة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، مثمنًا سموه جهود صحة جازان على ما تبذله من خدمات صحية و توعوية للمواطن و المقيم.

حضر التدشين محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ ومساعد مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عواجي النعمي ومدير مستشفى بيش العام عيسى جعفري.

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