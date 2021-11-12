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الرئيس التنفيذي لـ “الغذاء والدواء” يلتقي برؤساء شركات الأجهزة الطبية

الرئيس التنفيذي لـ “الغذاء والدواء” يلتقي برؤساء شركات الأجهزة الطبية

أبرز المواد
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الرئيس التنفيذي لـ “الغذاء والدواء” يلتقي برؤساء شركات الأجهزة الطبية

الرئيس التنفيذي لـ “الغذاء والدواء” يلتقي برؤساء شركات الأجهزة الطبية
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http://almnatiq.net/?p=1074221
المناطق_الرياض

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، في مقر الهيئة الرئيسي بالعاصمة الرياض أمس، بعددٍ من رؤساء وممثلي شركات الأجهزة الطبية, وذلك ضمن برنامج اللقاءات الدورية مع القطاع الخاص الهادفة إلى تعزيز التواصل والشفافية.

وأوضح الجضعي، أن “الهيئة” تسعى بشكلٍ مستمر إلى تحسين وتطوير الإجراءات، مؤكدًا على أن عملية استحداث وتصميم الحوافز الخاصة بنشاط الأجهزة الطبية مرتبطة بشركائنا في القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومصانع.

وأشار إلى أهمية إشراك العميل واستقبال آراء ومقترحات وملاحظات الشركات والمستثمرين على لوائح ” الغذاء والدواء” قبل اعتمادها، وذلك من خلال منصة (استطلاع)، ومن شأن ذلك رفع مستوى جودة المخرجات، وتعزيز الشفافية في البيئة التنظيمية.

وجرى خلال اللقاء استعراض رؤية “الهيئة” وإستراتيجيتها، ومؤشرات أداء قطاع الأجهزة الطبية وأبرز الخطط والمبادرات والمشاريع التي تستهدف هذا المجال، وذلك لتعزيز مبدأ الشراكة مع قطاع الأعمال.

ونُوقش في اللقاء عددًا من الموضوعات والاقتراحات التي تسهم في تعزيز ودعم مستوى الخدمات المقدمة من ” الهيئة”، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل مع شركات الأجهزة الطبية.

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