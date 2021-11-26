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بريطانيا تعلق الرحلات الجوية مع 6 دول إفريقية بسبب متحور جديد

بريطانيا تعلق الرحلات الجوية مع 6 دول إفريقية بسبب متحور جديد
FILE PHOTO: A British Airways plane taxis past tail fins of parked aircraft near Terminal 5 at Heathrow Airport in London, Britain, March 14, 2020. REUTERS/Simon Dawson/File Photo
http://almnatiq.net/?p=1074231
المناطق_وكالات

يبدو أن العالم على موعد جديد مع متحور أشد خطرًا من “كورونا”، حيث ترجع خطورته لقدرته على خداع اللقاحات.

وقررت وزارة الصحة البريطانية، حظر الرحلات الجوية بشكل مؤقتة إلى ست دولة إفريقية بسبب محتور جديد لفيروس كورونا المستجد قادر على خداع اللقاحات، بحسب ما أكدته وسائل إعلام بريطانية.

وأشار وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد إلى أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من دول (جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإيسواتيني) بشكل مؤقتة ووضعهم على القائمة الحمراء، وذلك بسبب المتحور الجديد في الفيروس الذي يمكن أن تكون اللقاحات الحالية أقل قدرة على مقاومته.

واكتشفت جنوب إفريقيا، متحورًا جديدًا من فيروس كورونا اسمه “بوتسوانا”، معتبرة إياه مثيرا للقلق، وأشد فتكًا من “كورونا”، وسط توقعات بأنه السبب وراء ارتفاع عدد الإصابات بالوباء بالبلاد.

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