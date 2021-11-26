احدث الأخبار

“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة
أبرز المواد
 مصر تبهر العالم باحتفالها الساحر بافتتاح طريق الكباش وتحول مدينة الأقصر لمتحف مفتوح
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي
أبرز المواد
 بريطانيا تعلق الرحلات الجوية مع 6 دول إفريقية بسبب متحور جديد
أبرز المواد
 التحالف: استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لـ “الغذاء والدواء” يلتقي برؤساء شركات الأجهزة الطبية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يدشن برنامج التوعوية الصحية الشاملة بكورنيش محافظة بيش
أبرز المواد
 ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه الثامن
أبرز المواد
 وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات
أبرز المواد
 البرازيل تسجل 12126 إصابة جديدة بكورونا
دولي
 السديس يخصص مصلى وعيادة طبية بالمسجد الحرام لخدمة المعتمرين
أبرز المواد
“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية

“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة

الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة

أبرز المواد
مصر تبهر العالم باحتفالها الساحر بافتتاح طريق الكباش وتحول مدينة الأقصر لمتحف مفتوح

مصر تبهر العالم باحتفالها الساحر بافتتاح طريق الكباش وتحول مدينة الأقصر لمتحف مفتوح

أبرز المواد
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي

أبرز المواد

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي
http://almnatiq.net/?p=1074234
المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي بجمهورية البرازيل رودريجو أوتافيو باشيكو، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة برازيليا.

وفي بداية اللقاء نوه سمو وزير الخارجية بعمل مجالس الشيوخ حول العالم في دعم كل ما يعزز التنمية للدول ويحقق الرفاه للشعوب، فيما رحب رئيس مجلس الشيوخ بسمو وزير الخارجية، مؤكداً أن زيارته الأولى للبرازيل تعد هامة لحكومة بلاده التي تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية.

عقب ذلك وقع سموه على سجل الزيارات الشرفي، متمنياً مزيداً من الرفاه والرخاء للبرازيل وشعبها.

واستعرض سموه مع رئيس مجلس الشيوخ العلاقات الثنائية بين المملكة والبرازيل وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما جرى التطرق إلى أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ودعم كل مايخدم تطوير العلاقات بينهما.

كما تناول اللقاء أهمية دور المجالس الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني حول العالم في تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

Advertisements

روابط ذات صلة

وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات

وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات
البرازيل تسجل 12126 إصابة جديدة بكورونا

البرازيل تسجل 12126 إصابة جديدة بكورونا
السديس يخصص مصلى وعيادة طبية بالمسجد الحرام لخدمة المعتمرين

السديس يخصص مصلى وعيادة طبية بالمسجد الحرام لخدمة المعتمرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*