احدث الأخبار

“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة
أبرز المواد
 مصر تبهر العالم باحتفالها الساحر بافتتاح طريق الكباش وتحول مدينة الأقصر لمتحف مفتوح
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي
أبرز المواد
 بريطانيا تعلق الرحلات الجوية مع 6 دول إفريقية بسبب متحور جديد
أبرز المواد
 التحالف: استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لـ “الغذاء والدواء” يلتقي برؤساء شركات الأجهزة الطبية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يدشن برنامج التوعوية الصحية الشاملة بكورنيش محافظة بيش
أبرز المواد
 ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يقيم حفل سباقه الثامن
أبرز المواد
 وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات
أبرز المواد
 البرازيل تسجل 12126 إصابة جديدة بكورونا
دولي
 السديس يخصص مصلى وعيادة طبية بالمسجد الحرام لخدمة المعتمرين
أبرز المواد
“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية

“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة

الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة

أبرز المواد
مصر تبهر العالم باحتفالها الساحر بافتتاح طريق الكباش وتحول مدينة الأقصر لمتحف مفتوح

مصر تبهر العالم باحتفالها الساحر بافتتاح طريق الكباش وتحول مدينة الأقصر لمتحف مفتوح

أبرز المواد
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي

أبرز المواد

الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة

الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة
http://almnatiq.net/?p=1074251
المناطق_وكالات

أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم حزمته الثالثة من الإصلاحات على مدى ست سنوات في محاولة لبناء سوق أوراق مالية أكثر سلاسة يمكنها التنافس بشكل أفضل مع نظيرتيها في لندن ونيويورك.

وتعرض مشروع الاتحاد الأوروبي لإنشاء اتحاد لأسواق رأس المال لضربة قوية عندما غادرت بريطانيا التكتل الأوروبي، ولإبقاء المشروع على مساره الصحيح، اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء سجل لأسعار الأسهم والسندات، وإعطاء المستثمرين معلومات مجانية عن الشركات، كما اقترحت تعديلات على صناديق الاستثمار طويل الأجل وخططا لتنسيق كيفية تنظيمها بشكل أفضل.

وتتطلع المفوضية لتسهيل عملية جمع المال للشركات لتحقيق أهداف المناخ والتعافي من التداعيات المالية لجائحة كوفيد-19، وتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا في ظهور منافس مالي قوي على أعتابه.

وقالت ميريد ماكجينيس رئيسة قطاع الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي أن سجل أسعار الأوراق المالية وتركيز المعلومات في نقطة واحدة سيتيح لحظة حاسمة لاتحاد أسواق رأس المال عند إنشائه.

وستحتاج المقترحات إلى موافقة البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد لتصبح قانونا، مع توقعات بتقديم تنازلات.

Advertisements

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يُضيف الجراد إلى قائمة الأغذية المُعتمدة

الاتحاد الأوروبي يُضيف الجراد إلى قائمة الأغذية المُعتمدة
يعتمد على الأجسام المضادة.. الاتحاد الأوروبي يعتمد دواء جديدا لعلاج كورونا

يعتمد على الأجسام المضادة.. الاتحاد الأوروبي يعتمد دواء جديدا لعلاج كورونا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بـ 112 نقطة  

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بـ 112 نقطة  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*