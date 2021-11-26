الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان تحذر من خطورة إهمال علاج التسوس

المناطق_وكالات

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان من خطورة ورم الأسنان الحبيبي، وهو كيس قيح في حجم حبة العدس يظهر في نطاق الفك، أو جذور الأسنان، وغالبًا ما ينجم عن أمراض الأسنان مثل التسوس، والتهاب دواعم السن، أو اللثة أو لب السن.

وأضافت الرابطة أن أعراضه، ألم الأسنان، واحمرار اللثة وتورمها، والشعور بألم فيها، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والصداع.

وأشارت إلى أنه يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على هذا الورم، مثل نشوء الخراجات، والتهاب العظم، وانتقال الالتهاب عبر الدم مسبباً التهاب عضلة القلب الخطير.

وأضافت أن هذا المرض يعالج بالأدوية مثل المضادات الحيوية، وفي بعض الحالات يزال جذر السن أو السن جراحياً.

وتابعت أنه يمكن الوقاية من الورم بالعناية الجيدة بالفم بتنظيف الأسنان بمعدل لا يقل عن مرتين يومياً بالفرشاة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، واستعمال خيط الأسنان لتنظيف الفراغات بينها مرة واحدة يومياً، مع الفحوصات الدورية لدى طبيب الأسنان.