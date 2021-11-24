حادث مروع بـ”طريق الهجرة” يسفر عن ٤ وفيات و ٤٨ إصابة

المناطق_المدينة المنورة

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد مساعد السهلي بأن العمليات الإسعافية بالمنطقة (٩٩٧) تلقت بلاغاً في تمام الساعة 23:27 من مساء يوم أمس الخميس يفيد بوقوع حادث تصادم باص مع شاحنة بطريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 70 وعلى الفور تم توجيه أكثر من 20 فرقة إسعافية وعناية متقدمة من داخل المنطقة وثماني فرق من منطقة مكة المكرمة وثلاث فرق من منطقة القصيم بمجموع 31 فرقة و فرقتين إسعافيتين تابعتين للشؤون الصحية ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة بقيادة القيادة الميدانية والمدير الطبي والمساعد للشؤون الإسعافية وإشراف ومتابعة سعادة مدير عام الفرع الدكتور أحمد بن علي الزهراني.

وعند الوصول للموقع اتضح وجود ٥٢ حالة فيما كان تصنيف الحالات بالشكل التالي:- 7 إصابات خطيرة، 23 إصابة متوسطة، 18 إصابة بسيطة، 4 حالات وفاة وتم نقل جميع الحالات لمستشفيات المنطقة بعد التعامل معها إسعافياً في الموقع من معالجة وفرز من قبل الفرق الإسعافية.

وتم تواجد الفرق الإسعافية في الموقع لحين إنهاء أعمال الدفاع المدني في إخراج المحتجزين داخل الباص ومن ثم تم نقل جميع الحالات المتوفية عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.