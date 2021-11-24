احدث الأخبار

حادث مروع بـ”طريق الهجرة” يسفر عن ٤ وفيات و ٤٨ إصابة
أبرز المواد
 الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان تحذر من خطورة إهمال علاج التسوس
أبرز المواد
 لأول مرة بالمملكة.. منصة تبادل الأزياء العالمية تطلق قريباً فعالية “تبادل الأزياء”
أبرز المواد
 الصحة العالمية: اللقاحات أنقذت أرواح أكثر من نصف مليون شخص في أوروبا
أبرز المواد
 الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح بوابة القبول للفصل الدراسي الثاني
أبرز المواد
 “الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة
أبرز المواد
 مصر تبهر العالم باحتفالها الساحر بافتتاح طريق الكباش وتحول مدينة الأقصر لمتحف مفتوح
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي
أبرز المواد
 بريطانيا تعلق الرحلات الجوية مع 6 دول إفريقية بسبب متحور جديد
أبرز المواد
 التحالف: استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لـ “الغذاء والدواء” يلتقي برؤساء شركات الأجهزة الطبية
أبرز المواد
حادث مروع بـ”طريق الهجرة” يسفر عن ٤ وفيات و ٤٨ إصابة

حادث مروع بـ”طريق الهجرة” يسفر عن ٤ وفيات و ٤٨ إصابة

أبرز المواد
الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان تحذر من خطورة إهمال علاج التسوس

الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان تحذر من خطورة إهمال علاج التسوس

أبرز المواد
لأول مرة بالمملكة.. منصة تبادل الأزياء العالمية تطلق قريباً فعالية “تبادل الأزياء”

لأول مرة بالمملكة.. منصة تبادل الأزياء العالمية تطلق قريباً فعالية “تبادل الأزياء”

أبرز المواد
الصحة العالمية: اللقاحات أنقذت أرواح أكثر من نصف مليون شخص في أوروبا

الصحة العالمية: اللقاحات أنقذت أرواح أكثر من نصف مليون شخص في أوروبا

أبرز المواد

حادث مروع بـ”طريق الهجرة” يسفر عن ٤ وفيات و ٤٨ إصابة

حادث مروع بـ”طريق الهجرة” يسفر عن ٤ وفيات و ٤٨ إصابة
http://almnatiq.net/?p=1074269
المناطق_المدينة المنورة

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد مساعد السهلي بأن العمليات الإسعافية بالمنطقة (٩٩٧) تلقت بلاغاً في تمام الساعة 23:27 من مساء يوم أمس الخميس يفيد بوقوع حادث تصادم باص مع شاحنة بطريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 70 وعلى الفور تم توجيه أكثر من 20 فرقة إسعافية وعناية متقدمة من داخل المنطقة وثماني فرق من منطقة مكة المكرمة وثلاث فرق من منطقة القصيم بمجموع 31 فرقة و فرقتين إسعافيتين تابعتين للشؤون الصحية ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة بقيادة القيادة الميدانية والمدير الطبي والمساعد للشؤون الإسعافية وإشراف ومتابعة سعادة مدير عام الفرع الدكتور أحمد بن علي الزهراني.

وعند الوصول للموقع اتضح وجود ٥٢ حالة فيما كان تصنيف الحالات بالشكل التالي:- 7 إصابات خطيرة، 23 إصابة متوسطة، 18 إصابة بسيطة، 4 حالات وفاة وتم نقل جميع الحالات لمستشفيات المنطقة بعد التعامل معها إسعافياً في الموقع من معالجة وفرز من قبل الفرق الإسعافية.

 

وتم تواجد الفرق الإسعافية في الموقع لحين إنهاء أعمال الدفاع المدني في إخراج المحتجزين داخل الباص ومن ثم تم نقل جميع الحالات المتوفية عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.

Advertisements

روابط ذات صلة

تحرش بفتاتين.. شرطة المدينة تطيح بمواطن تلفظ بكلمات مخالفة للآداب العامة

تحرش بفتاتين.. شرطة المدينة تطيح بمواطن تلفظ بكلمات مخالفة للآداب العامة
الرئيس الموريتاني يغادر المدينة المنورة متوجهاً إلى جدة

الرئيس الموريتاني يغادر المدينة المنورة متوجهاً إلى جدة
“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية ورياح نشطة على المدينة المنورة 

“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية ورياح نشطة على المدينة المنورة 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*