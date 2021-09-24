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علاج عسر الهضم بالاعشاب المختلفة والعلاجات البديلة

علاج عسر الهضم بالاعشاب المختلفة والعلاجات البديلة
http://almnatiq.net/?p=1074277

عسر الهضم من المشكلات الهضمية الشائعة، فلا يوجد من لم يتعرض لعسر الهضم بصورة منتظمة أو متقطعة، وعسر الهضم له العديد من الأسباب وينتج عنه أعراض مزعجة، وعند التفكير في علاج لعسر الهضم، يُفضل الكثيرون الوسائل الطبيعية، تابع المقال التالي لمعرفة كيفية علاج عسر الهضم بالاعشاب المختلفة.

أعراض عسر الهضم

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم من واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

  • الامتلاء المبكر خلال الوجبة.
  • الامتلاء غير المريح بعد وجبة الطعام.
  • الانزعاج في الجزء العلوي من البطن.
  • حرق في الجزء العلوي من البطن.
  • انتفاخ في الجزء العلوي من البطن.
  • الغثيان، والقيء والتجشؤ.

 

أسباب عسر الهضم

عسر الهضم لديه العديد من الأسباب المحتملة، وفي كثير من الأحيان يرتبط عسر الهضم بنمط الحياة والطعام أو الشراب غير الصحي، والعادات الغذائية الخاطئة، أو ينتج عن استخدام بعض الأدوية، أو وجود مشكلات في الجهاز الهضمي.

مضاعفات عسر الهضم

على الرغم من أن عسر الهضم لا يكون له عادة مضاعفات خطيرة، إلا أنه يمكن أن يؤثر على جودة حياتك من خلال الشعور بعدم الارتياح ويجعلك تأكل أقل، وقد تتغيب عن العمل أو المدرسة بسبب الأعراض، وعندما يحدث عسر الهضم بسبب حالة كامنة، يمكن أن يكون لهذه الحالة أيضًا مضاعفات خطيرة.

علاج عسر الهضم بالاعشاب

كثير من العلاجات العشبية تساعد في تخفيف أعراض عسر الهضم والانتفاخ، وتشمل:

  • الزنجبيل فهو مفيد في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك عسر الهضم والانتفاخ، وقد يحمي حتى من قرحات المعدة.
  • الشاي المصنوع من البابونج الطازج، والنعناع أو بلسم الليمون قد يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي ويساعد في تمرير الغازات.
  • الكراوية والنعناع من أشهر الأعشاب الفعّالة في علاج عسر الهضم مع وجود انتفاخات أو لا.
  • إيبروجاست iberogast وهو مكمل سائل يحتوي على مقتطفات من الأعشاب، بما في ذلك زهرة الأندلس candytuft، وأوراق النعناع، والكراوية، وجذر عرق السوس، ويعمل الايبروجاست من خلال تقليل إنتاج حمض المعدة، مما يساهم في علاج عسر الهضم.

لا يوجد إلا القليل من الدراسات العلمية التي تدعم العلاجات العشبية، فإذا كنت ترغب في تجربة أي علاج بالأعشاب، فتأكد من إخبار طبيبك، لأن بعض الأعشاب يمكن أن تتداخل مع فعالية الأدوية التي تتناولها.

علاجات بديلة لعسر الهضم

قد تساعد تغييرات نمط الحياة على تخفيف عسر الهضم، وتشمل تلك التغيرات:

  • تجنب الأطعمة التي تسبب عسر الهضم.
  • تناول خمس أو ست وجبات صغيرة في اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.
  • عدم تناول الكحول وتجنب الكافيين.
  • تجنب بعض مسكنات الألم مثل: الأسبرين، والايبوبروفين، والنابروكسين.
  • العثور على بدائل للأدوية التي تسبب عسر الهضم.
  • السيطرة على التوتر والقلق.
  • العلاج النفسي بما في ذلك تعديل السلوك، وتقنيات الاسترخاء، والعلاج السلوكي المعرفي.
  • تنبيه الذهن بتقنية التأمل.
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