احذر عادات يومية تشكل خطورة عليك دون أن تدري

حدد علماء مجموعة من الأمور التي يغفلها الإنسان في أسلوب حياته دون أن يشعر بخطرها، يمكن لها أن تدمر جسمه وصحته، بحسب ما ذكر تقرير لموقع Eat this Not That المختص بالمواضيع الطبية، ووفقاً للبيان تدور حول ثمانية أمور هي عدم الحصول على فيتامين (د)، إذ يلعب دوراً مهماً في وظائف الجسم لا حصر لها، وعدم الحصول على ما يكفي منه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب وضعف جهاز المناعة وأمراض أخرى.

ويمكن الحصول عليه من خلال الأطعمة كالأسماك الدهنية وصفار البيض والفطر أو الحليب المعزز والعصير، أما إذا كنت تعتقد أنك لا تحصل على ما يكفي من فيتامين (د) من الطعام أو التعرض لأشعة الشمس، فيمكنك التفكير في المكملات.

ومن الأمور أيضاً التعرض للضوء السلبي، إذ تعد الزيادة والنقصان النسبيان للمحتوى الأزرق في ضوء النهار إشارة مهمة لنظام الساعة البيولوجية في الجسم، والتي تشير إلى جميع أنواع أنشطة صنع الطاقة أو الحفاظ عليها.

ويتسبب الضوء الأزرق في إنتاج الجسم لهرمونات التوتر ويعطل إنتاج الميلاتونين وإيقاعات الجسم الطبيعية. وللتقليل من تعرضك للضوء لا تحدق في هاتفك قبل ساعات قليلة من موعد النوم، أو اشترِ نظارات واقية من الضوء الأزرق.

كما يعتبر الإجهاد الجزء الأكثر إرهاقاً وليس من السهل التعامل معه، إذ إن التوتر يحفز الغدد الكظرية لإفراز الهرمونات لمحاولة مكافحة الإجهاد ويؤدي لذلك لمزيد من الالتهابات وزيادة الوزن وفقدان العضلات وضعف وظائف المناعة.

إلى ذلك، نعتبر قلة الحركة عاملاً مهماً لصحتنا، لأن القلب يحتاج إلى التمارين لجعله يعمل بكفاءة أكبر.

كما أن عدم شرب الماء بشكل كافٍ يؤدي إلى فشل خلايانا، ناهيك عن فقدان الفيتامينات والمعادن بشكل كبير؛ إذ إنه بدون تناول كمية كافية من الماء وفقدان الكثير منه مع المعادن يؤدي إلى انخفاض الأداء المعرفي والمهارات الحركية والذاكرة، حسب إحدى الدراسات، علاوة على عدم قضاء وقت كاف في الطبيعة وعادات النوم السيئة.