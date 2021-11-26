وداعا لمشكلة تكسر الشاشات.. علماء يبتكرون زجاجا فائق الصلابة

وداعا لمشكلة تكسر الشاشات.. علماء يبتكرون زجاجا فائق الصلابة

أبرز المواد
سلالة كورونا الجديدة تهبط بأسعار النفط

سلالة كورونا الجديدة تهبط بأسعار النفط

أبرز المواد
6 مزايا تساعدك في تحسين تجربتك اليومية مع واتساب

6 مزايا تساعدك في تحسين تجربتك اليومية مع واتساب

أبرز المواد
ناقوس خطر.. ظهور سلالة جديدة من كورونا تقاوم اللقاح

ناقوس خطر.. ظهور سلالة جديدة من كورونا تقاوم اللقاح

أبرز المواد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
http://almnatiq.net/?p=1074293

المناطق_ واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائم جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30كم / ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

Advertisements

روابط ذات صلة

“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية

“الأرصاد” ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية
الشباب يعتلي الصدارة على حساب الرائد بثلاثية نظيفة

الشباب يعتلي الصدارة على حساب الرائد بثلاثية نظيفة
إطلاق حملة “لنجعلها خضراء” في محمية روضة خريم الطبيعية

إطلاق حملة “لنجعلها خضراء” في محمية روضة خريم الطبيعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*