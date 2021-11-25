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لجنة «5+5» تؤكد استعداد الاتحاد الأفريقي للتعاون في خروج المقاتلين الأفارقة من ليبيا

لجنة «5+5» تؤكد استعداد الاتحاد الأفريقي للتعاون في خروج المقاتلين الأفارقة من ليبيا
http://almnatiq.net/?p=1074299

المناطق_ وكالات

قالت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في ليبيا، إن ممثلي الاتحاد الأفريقي أبدوا استعداداهم الكامل للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدول الاتحاد الأفريقي وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية وضمان استقبال بلدانهم لهم وكذلك التنسيق لضمان عدم عودتهم مجدداً إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.

وأوضحت اللجنة في بيان الليلة عقب اجتماع عقد في تونس خلال اليومين الماضيين مع ممثلي الاتحاد الأفريقي أن الاجتماع جاء «بناءً على طلب من الاتحاد الأفريقي» واستكمالاً لمخرجات اجتماعها في القاهرة مع ممثلين عن دول الجوار الذي تبنت فيه تصوراً مع هذه الدول على وضع آلية للتواصل والتنسيق لغرض خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وأعربت اللجنة العسكرية المشتركة في ختام البيان عن تقديرها للاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكّدة أهمية التواصل والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي كافة في هذا الشأن.

يذكر أن أعضاء اللجنة قد التقوا في تونس على هامش اجتماعهم المبعوث الخاص الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

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