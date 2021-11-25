الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تستقبل الطائفين غير المعتمرين

الناطق_ واس:

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الطائفين اليوم غير المعتمرين، بعد إتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق اعتمرنا ، وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا، حيث جهزت الرئاسة كافة الخدمات لتحقيق عدد من المحاور في مقدمتها امنهم وسلامتهم ، مع الحرص على تسخير إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

وقد وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بضرورة استعداد جميع الوكالات والادارات العاملة بالمسجد الحرام ومنسوبيها لتكثيف جهودهم لهذا الحدث وتوفير كافة الامكانيات لراحتهم ، بعد إغلاق الطواف لغير المعتمرين منذ ظهور الجائحة .

ووفرت الرئاسة 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 200 موظف من منسوبي إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، على مدار الأربع وعشرين ساعة.

كما يتم تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ 45000 لتر من أجود أنواع المعطرات، واستخدام 100 فواحة معطرة داخل البيت العتيق، واستخدام قرابة 500 معدة وآلة غسيل حديثة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه، وتستغرق عملية الغسل الواحدة 25 دقيقة، كما ووفرت الرئاسة 3000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام لرفع مستوى التطهير، وفتحت فتح (50) باباً للدخول والخروج، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) ريبوت ذكي للتعقيم و(550) مضخة تعقيم يدوية.