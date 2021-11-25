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تعليم ينبع يتأهل للمشاركة في المرحلة ماقبل النهائية من إبداع 2022

تعليم ينبع يتأهل للمشاركة في المرحلة ماقبل النهائية من إبداع 2022
http://almnatiq.net/?p=1074305

المناطق_ واس:

تأهل تعليم محافظة ينبع للمشاركة في المرحلة ماقبل النهائية (المعارض المركزية والورش التدريبية) في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2022″، الذي تنظمة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم .
حيث ترشحت مشاريع 9 طلاب وطالبات من مدارس تعليم المحافظة وهم : رواد محمد فلمبان، و زياد عمر بالبيد، و زياد محمد الغامدي، و عبدالملك أنور خان، و عصام خليل المولد، و مُلهم هاشم الشريف، و يارا محمد بادحدح، و تولين بدر العتيبي، و جوان معاذ زللي، بعد اجتيازها مرحلة التحكيم الإلكتروني، ليتم عرضها ضمن المشاريع العلمية في معرض مدينة الرياض خلال الفترة من 6 – 8 ديسمبر 2021م .
وهنأ مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي الطلاب والطالبات المتأهلين وأسرهم ومدارسهم، متمنياً لهم التوفيق والتأهل للمرحلة القادمة من المسابقة، مثمناً جهود فريق العمل ( بنين -بنات) بقسم الموهوبين والمشرفين والمشرفات على جهودههم المبذولة مع الطلاب والطالبات الموهوبين بمدارس المحافظة.
يذكر أن أولمبياد إبداع مسابقة علمية سنوية، تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يقوم بتحكيمها نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى، وترشيح الأفضل منها للمشاركة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة (آيسف).

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