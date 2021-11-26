6 مزايا تساعدك في تحسين تجربتك اليومية مع واتساب

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تسعى شركة واتساب بصفة مستمرة إلى إضافة المزيد من المميزات التي تجعل من تجربة استخدام التطبيق أكثر سهولة وتميزاً.