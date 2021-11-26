6 مزايا تساعدك في تحسين تجربتك اليومية مع واتساب

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تسعى شركة واتساب بصفة مستمرة إلى إضافة المزيد من المميزات التي تجعل من تجربة استخدام التطبيق أكثر سهولة وتميزاً.
وقد لا يعرف الكثير من المستخدمين العديد من الميزات التي ينطوي عليها تطبيق واتساب، لذا أوردت صحيفة إنديان إكسبرس بعض هذه المميزات كما يلي:
استخدم واتساب على أجهزة متعددة
يقوم واتساب بتشغيل برنامج تجريبي متعدد الأجهزة، والذي يظهر في الإعدادات> القسم المرتبط.
باستخدام هذا البرنامج، سيتمكن مستخدمو واتساب من استخدام الأجهزة المصاحبة المرتبطة دون إبقاء هواتفهم متصلة.
يمكن للمرء ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بحسابه، والذي يتضمن المتصفحات والأجهزة الأخرى. تجدر الإشارة إلى أنك ستكون قادرًا على استخدام واتساب ويب و ديسك توب و بورتال حتى عندما لا يكون الهاتف الرئيسي مزودًا باتصال إنترنت نشط. ومع ذلك، إذا ظل الجهاز الرئيسي غير متصل لمدة تزيد عن 14 يومًا، فسيتم تسجيل خروج الأجهزة المرتبطة تلقائيًا.
قم بإنشاء ملصقات مخصصة في التطبيق
يتيح لك واتساب الآن إنشاء ملصقاتك المخصصة باستخدام أداة صانع الملصقات المضافة حديثًا. يمكن الوصول إلى الميزة بسهولة وسيجدها المرء في قسم الملصقات في النظام الأساسي. يحتاج المرء فقط إلى فتح أي دردشة واتساب، والنقر على أيقونة مشبك الورق، ثم النقر مرة أخرى على “الملصق”. يمكنك بعد ذلك تحميل صورة لإنشاء ملصقك المخصص.
يتيح لك واتساب إضافة مخطط تفصيلي واقتصاص الصورة في ملصق وإضافة رموز تعبيرية أو ملصقات أو نص إليها. تتوفر هذه الميزة حاليًا لإصدار الويب من واتساب وتخطط الشركة لإضافة الميزة لإصدار سطح المكتب في الأسابيع المقبلة.
تنزيل صور واتساب مباشرة على الكمبيوتر
إذا كنت قد تلقيت مجموعة من الصور على واتساب وترغب في تخزينها مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون المرور بأي عملية إضافية، فيمكنك القيام بذلك باستخدام واتساب ويب.
ميزة العرض مرة واحدة
يحتوي واتساب على ميزة العرض مرة واحدة للوسائط، والتي تخفي بشكل أساسي الصور بمجرد أن يفتحها المتلقي ويترك الدردشة. تم إطلاق هذه الميزة في أغسطس من هذا العام وأكدت واتساب أن أي صورة أو مقطع فيديو ترسله باستخدام ميزة “العرض مرة واحدة” لن يتم حفظها في الصور أو المعرض الخاص بالمستلم.
ولكن، سيتعين عليك تحديد عرض الوسائط مرة واحدة في كل مرة تريد فيها إرسال صورة أو مقطع فيديو.
تكوين التنزيل التلقائي
يقوم واتساب تلقائيًا بتنزيل الصور عبر اتصالك الخلوي. إذا كنت في مجموعة ترسل الكثير من الصور ومقاطع الفيديو غير الضرورية، فيمكنك إيقاف تشغيل خيار التنزيل التلقائي لتوفير مساحة التخزين على هاتفك الذكي، وهو أفضل من تنظيف التخزين بشكل يومي. لتهيئة التنزيل التلقائي للصور أو الفيديو أو الصوت، يمكنك ببساطة الانتقال إلى واتس أب> النقر على الزر ثلاثي النقاط> الإعدادات> التخزين والبيانات> التنزيل التلقائي للوسائط. هنا، يمكنك اختيار الوقت الذي يجب أن يقوم فيه واتس أب بتنزيل الوسائط تلقائيًا.
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