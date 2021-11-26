أعراض وأسباب ظهور الطفح الجلدي في نظام “الكيتو دايت”

المناطق_متابعات:

نظام الكيتو دايت احد أهم الانظمة الغذائية المتبعة لخسارة الوزن والذي انتشر بشكل واسع خلال السنوات الماضية ولكنه مثل أي نظام أخر له بعض الأثار الجانبية ومن ضمنها ظهور طفح جلدي على الجسم وهو حالة نادرة من التهاب الجلد والتي تتميز بطفح جليد أحمر وحكة حول الجذع والعنق، وتبرز “صحيفة المناطق” أعراض وأسباب الطفح الجلدي في الكيتو دايت.

-أعراض الطفح الجلدي في الكيتو دايت:

طفح جلدي أحمر و حكة تظهر بشكل أساسي في الجزء العلوي من الظهر و الصدر و البطن.

بقع حمراء تأخذ مظهر يشبه الشبكة.

نقط بني داكنة تظهر على الجلد بمجرد اختفاء البقع الحمراء.

-أسباب الطفح الجلدي في الكيتو دايت:

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى وجود علاقة بين الكيتو دايت والطفح الجلدي أو الحكة الجلدية، وبالرغم من أن الباحثون غير متأكدين تماماً من أسباب الطفح الجلدي أثناء الكيتو دايت، إلا أن هناك بعض الحالات المرتبطة بهذه الحالة، وتشمل هذه الحالات “متلازمة ستيلز، متلازمة سجوجرون، عدوى الهيليكوباكتر المعوية”، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك علاقة قوية بين هذا الطفح الجلدي الحاد والحالة الكيتوزية، لذلك فهو يسمى بالطفح الجلدي خلال الكيتو دايت.

تحدث الحالة الكيتوزية نتيجة إتباع نظام الكيتو دايت والذي يدل على إستخدام الجسم للكيتونات بدلاً من الجلوكوز للحصول على الطاقة، وإذا كانت الحالة الكيتوزية مصحوبة ببعض السكريات الغير خاضعة للرقابة، فقد يتسبب ذلك في حالة مميتة تعرف بإسم الحماض الكيتوني “ketoacidosis”.

تشير إحدى الدراسات إلى أن هناك إمرأة تبلغ من العمر 16 عام وأصيبت بالطفح الجلدي بعد شهر تقريباً من إتباع نظام غذائي صارم، وفي حالة مماثلة، سعى رجل يبلغ من العمر 17 عام إلى الحصول على الرعاية الطبية بعد إصابته بالطفح الجلدي وأعراض إلتهاب المفاصل المصاحبة له، وتبين خلال العلاج أنه كان يتبع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لأكثر من عام.

يعتقد أيضاً أن هناك عوامل خارجية قد تؤدي لتفاقم الطفح الجلدي المصاحب للكيتو دايت، و تشمل هذه الأشياء التعرض لأشعة الشمس، والحرارة المرتفعة، والتعرق، والإحتكاك الجلدي، والمواد المثيرة للحساسية.

-طرق علاج الطفح الجلدي في نظام الكيتو دايت:

1-إعادة إدخال الكربوهيدرات للجسم:

إذا كنت تعتقد أن التغيير الذي تتبعه مؤخراً هو السبب في الطفح الجلدي، فقد يساعدك تناول الكربوهيدرات على التخلص من هذا الطفح الجلدي، وتشير دراسة أجريت عام 2018 إلى أن تناول الكربوهيدرات قد أدى لتحسين أعراض الطفح الجلدي بشكل ملحوظ، وإذا كنت غير مستعد للتخلي عن نظام الكيتو الغذائي تماماً، فيمكنك إتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية و لكن ليس مثل الكيتو.

2-التغلب على نقص المغذيات:

نقص المغذيات قد يلعب دور في بعض الأمراض الجلدية الإلتهابية، حيث تشير التقارير الطبية إلى أن نقص فيتامين ”أ” وفيتامين”ب 12” وفيتامين ”ج” يرتبط بالعديد من الأمراض الجلدية الحادة والمزمنة، لذلك إذا كنت تتبع نظام غذائي صارم للغاية مثل الكيتو دايت، فهذا يعني أن جسمك لا يحصل على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، ويمكنك التغلب على هذا النقص في المغذيات عن طريق تناول الفواكه والخضروات والتي تعتبر مفيدة للغاية وتقدم العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

3- القضاء على مسببات الحساسية الغذائية:

يركز نظام الكيتو الغذائي على الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات ومرتفعة الدهون، لذلك فإن أكثر الأطعمة الشائعة التي يمكنك تناولها عند إتباع نظام الكيتو دايت هي البيض، منتجات الألبان، الأسماك، المكسرات، البذور، ولكن بعض هذه الأطعمة قد تثير الحساسية الغذائية مثل البيض، منتجات الألبان، ونظراً لأن الحساسية الغذائية قد تكون مصدر للإلتهابات، فمن المهم أن تتخلص من أي أطعمة قد تسبب الحساسية الغذائية والتي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الطفح الجلدي.

4- تناول بعض المكملات المضادة للإلتهابات:

تناول بعض المكملات الغذائية قد يساعد أيضاً على تقليل الإلتهابات في الجسم، ويمكنك الإعتماد على البروبيوتك، فيتامين د، مكملات زيت السمك، والتي تشير الأبحاث إلى أنها جميعاً تساعد على تحسين أعراض إلتهابات الجلد، وتشير دراسة أجريت في عام 2014 إلى أن تناول مكملات زيت زهرة الربيع المسائية قد أظهر نتائج واعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من إلتهابات الجلد.

5-إعتني ببشرتك:

العناية بالبشرة قدر الإمكان أمر جيد بشكل كبير وخاصة إذا كنت تعاني من إلتهابات الجلد، وتوصي الجمعية الوطنية للإكزيما في الولايات المتحدة إلى إستخدام الماء الفاتر في الإستحمام، كما توصي أيضاً بالحفاظ على رطوبة بشرتك عندما تكون جافة ومعرضة للإلتهابات.

-نصائج للحماية من التعرض للطفح الجلدي خلال رجيم الكيتو:

خفض الكربوهيدرات ببطء، و بدلاً من التخلص من الكربوهيدرات التي تتناولها فجأة، حاول التخلص من الكربوهيدرات ببطء.

تناول مكملات الفيتامينات والمعادن من البداية، حيث يمكن أن تساعدك هذه المكملات على تقليل إحتمالية نقص المغذيات عند بدء نظام الكيتو دايت.

إستشر طبيب أو أخصائي التغذية أولاً قبل البدء في إتباع نظام الكيتو الغذائي، وذلك لمعرفة ما تحتاجه من المعلومات والآثار الجانبية لهذا النظام الغذائي الصارم.