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3 كواكب تشكل مشهدا بديعا في سماء الوطن العربي

3 كواكب تشكل مشهدا بديعا في سماء الوطن العربي
http://almnatiq.net/?p=1074323

المناطق_متابعات:

تتزين سماء الوطن العربي، مساء الخميس، باصطفاف كواكب الزهرة وزحل والمشترى على قبة السماء.

وتظهر الكواكب الثلاثة بالقرب من بعضهما البعض، ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية في جدة أن هذه الكواكب الثلاثة سترصد بعد غروب الشمس وبداية الليل.

وعادة ما تكون هذه الكواكب مرئية بالعين المجردة لكنها لا تصطف دائماً في تشكيل يفوق كل النجوم الأخرى القريبة في السماء.

وتظهر الكواكب الثلاثة فوق الأفق الجنوبي الغربي وسيكون كوكب الزهرة هو الألمع يليه كوكب المشترى، وزحل هو الأخفت، لن تكون هناك حاجة لاستخدام التلسكوب.

هذا الاجتماع الكوكبي الثلاثي سيبقى مرئياً لعدة أيام حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

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