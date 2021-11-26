ريفر بليت يتوج بلقب الدوري الأرجنتيني الممتاز برباعية في شباك ريسينج كلوب

المناطق_ وكالات:

توج فريق ريفر بليت بلقب الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم قبل ثلاث مراحل من نهايته، بعدما تغلب على ريسينج كلوب 4 / صفر ن صباح الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب روزاريو سنترال على كولون 4 / 1 وتعادل لانوس مع بلاتينسي 3 / 3 .

وحسم ريفر بليت مباراته أمام ريسينج كلوب بأربعة أهداف نظيفة سجلها أجوستين بالافيسينو وجوليان ألفاريز وبراين روميرو (هدفان) في الدقائق 32 و48 و68 و78 .

ورفع ريفر بليت رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة موسعا بذلك الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه ديفينسا خوستيكا وتاليريس كوردوبا إلى 12 نقطة وذلك مع تبقي ثلاث مراحل فقط على نهاية المسابقة.

وصعد لانوس إلى المركز السادس رافعا رصيده إلى 36 نقطة بعدما تعادل 3 / 3 مع بلاتينسي الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع عشر.

وسجل الأهداف الثلاثة للانوس، جويلرمو بورديسو وخوسيه لوبيز وخوسي ساند في الدقائق الثامنة و55 و63 .

بينما سجل الأهداف الثلاثة لفريق بلاتينسي، ماتياس تيسيرا (الهدفان الأول والثالث) في الدقيقتين 33 من ضربة جزاء و87 وهوراسيو تيجانوفيتش في الدقيقة 79 .

وتغلب روزاريو سنترال على كولون 4 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر ويتجمد رصيد كولون عند 35 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم روزاريو سنترال بثلاثية سجلها ماركو روبن (هاتريك) في الدقائق الرابعة والثامنة و49، ثم رد كولون بهدف سجله جونزالو بيوفي في الدقيقة 60 قبل أن يختتم ايميليانو فيشيو التسجيل بالهدف الرابع لروزاريو سنترال في الدقيقة 68 .