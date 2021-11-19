الطريق إلى ألمانيا.. الراجحي بطل شوط «جولات الرياض» الكبير

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انتزع الفارس عبدالرحمن الراجحي، المركز الأول في شوط الفئة الكبرى «ارتفاع 1.45 متر» والمؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، وذلك ضمن اليوم الأول من الأسبوع الثاني من بطولة جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة «3 نجوم».

وواصل الراجحي التألق في بطولة جولات الرياض التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، بمشاركة 180 فارسًا وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وحقق الفارس الراجحي شوط الفئة الكبرى بزمن 27.08 ثانية، متفوقًا على المطارد المباشر الفارس عبدالله شربتلي، الذي حلّ ثانيًا بزمن قدره 27.15 ثانية، فيما جاء الفارس الأردني إبراهيم بشارات في المركز الثالث بزمن 27.72 ثانية.

وفي الشوط الرابع، للفئة المتوسطة ثلاث نجوم «ارتفاع 1.30 متر»، المؤهل لكأس العالم 2022، خطف الفارس القطري حمد القاضي المركز الأول بزمن 25.92 ثانية، ونال مواطنه سالمين السويدي المركز الثاني بزمن 27.28، وجاء الفارس ناصر البقمي ثالثًا بزمن 27.28 ثانية.

وكان أول أشواط الأسبوع الثاني من جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية، قد توج بها الفارس عبد الله الغامدي بشوط «الفئة الصغرى» النجمة الواحدة «ارتفاع 1.15 متر»، وبزمن 29.21 ثانية، فيما حل ثانيًا الفارس عبد الله أبوبكر بزمن 29.83 ثانية، والثالث الفارس بندر بن محفوظ بزمن 29.90 ثانية.

وفي الشوط الثاني، المخصص لفئة الفرسان الناشئين «تحت 18 عامًا» وارتفاع 1.35 متر، فاز الفارس نايف الشواف بالمركز الأول وبزمن 63.82 ثانية، وجاء ثانيًا الفارس فيصل باكسري بزمن 73.57 ثانية، يليه الفارس بدر الحارثي بزمن 70.41 ثانية.

وفي الشوط الثالث، للمستوى المتوسط لفئة النجمة الواحدة «ارتفاع 1.35 متر»، نجح بالفوز بالمركز الأول فيه الفارس عبدالرحمن الهمزاني بزمن 63.82 ثانية، يليه ثانيًا الفارس خالد المبطي بزمن 73.57 ثانية، وثالثًا الفارس عبدالله الشربتلي.

وتستكمل غدًا أشواط اليوم الثاني من الأسبوع الثاني من «جولات الرياض» لقفز الحواجز الدولية، بإقامة خمسة أشواط، الشوط الأخير فيها من ضمن الأشواط المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا.

ولن يقتصر الحدث على التنافس في رياضة الفروسية؛ حيث تتواجد فعاليات مصاحبة متنوعة وترفيهية تتناسب مع جميع أفراد العائلة إضافة إلى المنطقة الترفيهية المخصصة للأطفال، وأشهى وأرقى المطاعم.