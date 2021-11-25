تعرف على أسعار الذهب اليوم في المملكة

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استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، وسط ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم في السعودية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الجمعة، ليسجل نحو 215.86 ريال (57.54 دولار)، وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق) 188.88 ريال (50.35 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 161.89 ريال (43.15 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.92 ريال (33.56 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 107.93 ريال (28.77 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، خلال تعاملات الجمعة، نحو 6713 ريالا (1789 دولارا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1511 ريالا (402.77 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات أمس الخميس بالبورصات العالمية، مع تراجع الدولار، لكن تصريحات مائلة للتشديد من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حدت من جاذبية المعدن وأبقته عند ما يقل كثيرا عن المستوى الهام البالغ 1800 دولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.2 % إلى 1791.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:01 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني أمس الأول الأربعاء.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.4 % إلى 1791.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، بنسبة 0.1 % عن أعلى مستوى له في 16 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يقلل من تكلفة المعدن بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال هيتيش جين كبير المحللين في “يس سكيوريتيز بمومباي”: “نظرا لأن الأسواق تتوقع بعض التطبيع في السياسة النقدية، من المفترض أن يؤثر ذلك على الذهب على المدى القصير”.

وتابع: “لكن من غير المرجح أن ترفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل كبير نظرا للعبء المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، والديون الحكومية الكبيرة المتراكمة”.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.