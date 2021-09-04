دراسة حديثة تتوصل لنتائج مهمة حول السجائر الإلكترونية

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كشفت دراسة طبية حديثة، المزيد من الأضرار الصحية الناجمة عن تدخين السجائر الإلكترونية.