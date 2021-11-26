الحكومة الأسترالية: رصدنا سفينة تابعة للبحرية الصينية قبالة سواحلنا

المناطق_ وكالات:

أكدت الحكومة الأسترالية اليوم الجمعة، أن سفينة تابعة للبحرية الصينية قضت مؤخرًا بعض الوقت في المياه قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، مضيفة أن وجودها لا ينتهك القوانين الدولية.