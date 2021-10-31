احدث الأخبار

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا الموعد.. وهذه أضرارها
أبرز المواد
 «الزكاة والضريبة»: تعويضات الحوادث خارج نطاق الضريبة.. ولا تُفرض «القيمة المضافة» عليها
أبرز المواد
 ممارسة الرياضة خلال الصيام.. حل مثالي لمقاومة الأمراض
أبرز المواد
 هل مستفيد الضمان الاجتماعي يسجل تلقائيًا بالنظام المطور؟.. «الموارد البشرية» توضح
أبرز المواد
 «حساب المواطن» يوضح كيفية تأثير السفر على الدعم المقدم للمستفيد والتابع
أبرز المواد
 رجيم الماء.. لخسارة 5 كيلوجرامات خلال أسبوع
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
أبرز المواد
 الهند تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند
أبرز المواد
 طالبان تعلن عن قرار هام حول تعليم البنات
أبرز المواد
 هل الفيتامينات مفيدة في كثافة الشعر ؟ .. «استشاري جلدية» يجيب
أبرز المواد
 توتر جديد في العلاقات بين أستراليا والصين
أبرز المواد
عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا الموعد.. وهذه أضرارها

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا الموعد.. وهذه أضرارها

أبرز المواد
«الزكاة والضريبة»: تعويضات الحوادث خارج نطاق الضريبة.. ولا تُفرض «القيمة المضافة» عليها

«الزكاة والضريبة»: تعويضات الحوادث خارج نطاق الضريبة.. ولا تُفرض «القيمة المضافة» عليها

أبرز المواد
ممارسة الرياضة خلال الصيام.. حل مثالي لمقاومة الأمراض

ممارسة الرياضة خلال الصيام.. حل مثالي لمقاومة الأمراض

أبرز المواد
هل مستفيد الضمان الاجتماعي يسجل تلقائيًا بالنظام المطور؟.. «الموارد البشرية» توضح

هل مستفيد الضمان الاجتماعي يسجل تلقائيًا بالنظام المطور؟.. «الموارد البشرية» توضح

أبرز المواد

طالبان تعلن عن قرار هام حول تعليم البنات

طالبان تعلن عن قرار هام حول تعليم البنات
http://almnatiq.net/?p=1074369

المناطق _ وكالات:

أشهر مرت على مكوث طالبات أفغانستان في المنازل، بعيدا عن مقاعد الدراسة. فعلى الرغم من الوعود السابقة والمتكررة التي أطلقتها حركة طالبان منذ سيطرتها على البلاد في أغسطس الماضي (2021)، فإن شيئا لم يتغير. ولا تزال آلاف البنات في البلاد محرومات من التعليم.

 

لكن المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، أعلن أمس خلال لقاء مع عدد من سكان غرب كابل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن مدارس وجامعات الفتيات ستفتح العام المقبل.

 

كما أكد أن معايير وتعليمات الحركة ستفرض على تلك العودة، دون أن يستفيض في شرح تلك النقطة، إلا أن العديد من الأفغان الذين عايشوا حكم الحركة خلال التسعينيات يدركون ماهية تلك التعاليم المتشددة.

 

ففي مراحل حكمها السابق، فرضت طالبان على النساء أحكاما صارمة؛ حيث منعت المرأة من العمل، بل غابت كليًا عن المشهد العام في البلاد.

 

وقلما شوهدت أفغانيات في الشوارع دون مرافق، كما أنها منعت من السفر وحدها، أو ارتياد الجامعات.

يُذكر أن الحركة كانت أعلنت في سبتمبر الماضي (2021)، فتح المدارس للطلاب الذكور والمعلمين، مستثنية الإناث، ووعدت بإعادتهن قريبًا، إلا أن شهورًا مرت دون تحقيق هذا الوعد على الرغم من الدعوات الدولية المتكررة للحفاظ على حقوق النساء في البلاد.

 

كما اتخذت عدة قرارات أثارت مخاوف من عودتها إلى عادتها القديمة وأحكامها المتشددة، لاسيما بعد أن حظرت في بعض المناطق بث الموسيقى، وأصدرت مؤخرا قرارا بمنع ظهور النساء في المسلسلات والأعمال الفنية، فضلا عن إلغاء وزارة شؤون المرأة وحمايتها.

Advertisements

روابط ذات صلة

أول ظهور علني لزعيم طالبان منذ تعيينه في 2016

أول ظهور علني لزعيم طالبان منذ تعيينه في 2016
حركة طالبان تذبح إحدى لاعبات المنتخب الأفغاني لكرة الطائرة (صور)

حركة طالبان تذبح إحدى لاعبات المنتخب الأفغاني لكرة الطائرة (صور)
المملكة تدين وتستنكر هجومًا إرهابيًا استهدف مسجدًا في أفغانستان

المملكة تدين وتستنكر هجومًا إرهابيًا استهدف مسجدًا في أفغانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*