رجيم الماء.. لخسارة 5 كيلوجرامات خلال أسبوع

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يمد الماء أجسامنا بالطاقة اللازمة لأنشطة الجسم، لاحتوائه على سعرات حرارية أقل من العناصر الغذائية الأخرى.

ويعتبر الماء خالٍ من السعرات الحرارية ويعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، لذلك عند شرب كمية من الماء سيعطيك ذلك إحساس بالشبع وتفقد شهيتك للطعام، لذا فإن اتباع نظام غذائي يعتمد على الماء من الأساليب الجديدة لإنقاص الوزن.

ويُمكن لرجيم الماء أن يساعد في إنقاص 5 كيلوجرامات من الدهون المتراكمة في الجسم خلال أسبوع.

نظام رجيم الماء

– تناول كوب من الماء على الريق بعد الاستيقاظ مباشرة.

– يتم تناول كوب من الماء كل ساعة تقريباً

– قبل تناول الوجبات بحوالي نصف ساعة يتم شرب كوب من الماء.

– قبل النوم بحوالي ساعة يتم شرب كوب من الماء.

فوائد رجيم الماء

يعزز الماء عملية التمثيل الغذائي، وقدرة الجسم على إحراق الدهون والسعرات الحرارية، كما يمنع تكوّن الدهون وترسبها في الجسم، وبالتالي هو يقضي على السمنة والكرش.

ويساهم أيضاً في تحسين أنشطة الجسم، عن طريق تشبّع الخلايا بالماء والمُساعدة في عمليَّة نقل الغذاء إلى الجسد، ويساعد في منع حدوث تشنُّج العضلات؛ حيث يُساعد في تحسين أداء العضلات بانتظام.

كما أنه يكبح الشهيَّة من خلال جعل المعدة ممتلئة بالماء طوال الوقت، ويقي من الجفاف، مما يجعل الجسم أقل تعرضاَ للإجهاد.

نصائح لنجاح رجيم الماء

– شرب الماء قبل كل وجبة رئيسة.

– الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية.

– تجنب استخدم الملح في الطعام.

– شرب السوائل (أو العصائر الطبيعية) دون إضافة السكر إليها.