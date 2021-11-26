«حساب المواطن» يوضح كيفية تأثير السفر على الدعم المقدم للمستفيد والتابع

المناطق_ الرياض:

أوضح برنامج حساب المواطن، آلية استقطاع جزء من مبالغ الدعم، من المستفيد الرئيسي أو التابع، حال سفره خارج المملكة لمدة تزيد على 90 يوما، سواء بشكل متواصل أو متقطع..

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه «يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال الـ12 شهرًا الماضية، سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن، وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن قال فيه: في حاله السفر خارج المملكة هل ينقص حساب المواطن؟