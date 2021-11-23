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هل مستفيد الضمان الاجتماعي يسجل تلقائيًا بالنظام المطور؟.. «الموارد البشرية» توضح

هل مستفيد الضمان الاجتماعي يسجل تلقائيًا بالنظام المطور؟.. «الموارد البشرية» توضح
http://almnatiq.net/?p=1074390

المناطق_ الرياض:

 

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عملية التسجيل في النظام الاجتماعي المطور، متاحة لمدة 6 أشهر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل المسجل بالضمان يسجل تلقائيا بالضمان المطور أم يلزم تسجيل جديد؟».

 

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «عملية التسجيل متاحة خلال 6 أشهر من تاريخ الإطلاق كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور».

 

وأضاف: «يمكنك التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الرابط، اضغط هنا، وسيتم تحديد الأهلية والاستحقاق بناءً على ذلك».

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