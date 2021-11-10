احدث الأخبار

أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين
أبرز المواد
 سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»
أبرز المواد
 بعد اعتذار المغربي وهجوم الوكيل.. النصر يكشف آخر تطورات أزمة حمدالله
أبرز المواد
 وسائل إعلام: ميليشيا الحوثي توزع كلاشينكوف وملابس قتالية على طلاب مدارس صنعاء
أبرز المواد
 بالفيديو.. منظفات كيميائية تلوث الزيوت والبهارات داخل مستودع مخالف.. و«أمانة الرياض» تتدخل
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” تعقد اجتماعا طارئا لتقييم متحور كورونا الجديد
أبرز المواد
 علاج واعد للزهايمر.. بخاخ أنفي يقي من المرض
أبرز المواد
 قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من محافظة بيت لحم
أبرز المواد
 تكثيف مراقبة أسواق الفواكه والخضار بوادي الدواسر للمحافظة على الصحة العامة
أبرز المواد
 أكثر 3400 جولة تفتيشية تنفذها أمانة الطائف على المحال التجارية
أبرز المواد
 أدوية شائعة لمشاكل المعدة تعيق علاج سرطان الرئة
أبرز المواد
 عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا الموعد.. وهذه أضرارها
أبرز المواد
أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين

أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين

أبرز المواد
سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»

سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»

أبرز المواد
بعد اعتذار المغربي وهجوم الوكيل.. النصر يكشف آخر تطورات أزمة حمدالله

بعد اعتذار المغربي وهجوم الوكيل.. النصر يكشف آخر تطورات أزمة حمدالله

أبرز المواد
وسائل إعلام: ميليشيا الحوثي توزع كلاشينكوف وملابس قتالية على طلاب مدارس صنعاء

وسائل إعلام: ميليشيا الحوثي توزع كلاشينكوف وملابس قتالية على طلاب مدارس صنعاء

أبرز المواد

أكثر 3400 جولة تفتيشية تنفذها أمانة الطائف على المحال التجارية

أكثر 3400 جولة تفتيشية تنفذها أمانة الطائف على المحال التجارية
http://almnatiq.net/?p=1074408

المناطق _ واس:

 

نفذت أمانة الطائف برنامجاً للجولات التفتيشية المفاجئة من خلال البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية وتجاوزت 3400 جولة رقابية خلال الأسبوع المنصرم، حيث عملت دوريات الرقابة على إيضاح الاشتراطات الصحية والتوعية بأهمية تطبيقها داخل بيئة التحضير وخارجها ومراعاة الإجراءات اللازمة للتعامل بين البائع والمشتري وموظف التحضير وبيئة العمل الداخلية، بما يحقق المعايير الصحية اللازمة.

وأشارت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج الرقابي تهدف لمتابعة الالتزام وتطبيق اللوائح الجزائية بحق المخالفين, حيث شملت الإجراءات المتخذة الإغلاق لحين تصحيح المخالفات على أكثر من 8 مرافق مخالفة بتجاوزات صريحة ومتكررة ولا يمكن العمل دون تصحيحها، وتطبيق لائحة الجزاءات بحق الأنشطة ذات المخالفات التي لم يسبق مخالفتها.

كما ركزت الفرق الميدانية خلال جولاتها على التأكد من سلامة أماكن التحضير واتباع الاشتراطات الخاصة بالتخزين والحفظ في المطاعم والمقاهي والملاحم والمطابخ ومستودعات بيع الأغذية، ورصدت الفرق 260 مخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح النظامية خلال الجولات بنطاق البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية.

يذكر أن الجولات الرقابية للفروع البلدية والإدارات الإشرافية أسهمت في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالأنشطة التجارية والغذائية، وذلك من خلال البرامج الرقابية التي تنفذها الفرق الميدانية لتوعية العاملين بالاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات اللازم اتابعها لضمان سلامة الغذاء وجودة المعروض.

Advertisements

روابط ذات صلة

أمانة الطائف تعزز الخدمات البلدية في مخططات المنح بالمحافظة

أمانة الطائف تعزز الخدمات البلدية في مخططات المنح بالمحافظة
أمانة الطائف تنفّذ جولات رقابية على الأنشطة التجارية

أمانة الطائف تنفّذ جولات رقابية على الأنشطة التجارية
لتحسين المشهد الحضري.. أمانة الطائف: إزالة أكثر من 2900 طن من مخلفات بالأحياء 

لتحسين المشهد الحضري.. أمانة الطائف: إزالة أكثر من 2900 طن من مخلفات بالأحياء 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*