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تكثيف مراقبة أسواق الفواكه والخضار بوادي الدواسر للمحافظة على الصحة العامة

تكثيف مراقبة أسواق الفواكه والخضار بوادي الدواسر للمحافظة على الصحة العامة
http://almnatiq.net/?p=1074411

المناطق _واس:

يُكثف مكتب البيئة والمياه والزراعة في محافظة وادي الدواسر تطبيق الاشتراطات التنظيمية والرقابية في أسواق الخضار والفواكه

المركزية بالمحافظة، وأسواق الأنعام من خلال جولات مستمرة يقوم بها المكتب على تلك الأسواق.

وأوضح مُدير المكتب بالمحافظة سهل بن سعد آل أبو سباع، خلال جولة قام بها أمس على سوق النويعمة للخضار والفواكه

بمشاركة عددٍ من مسؤولي المكتب أنهم يعملون جاهدين لمراقبة تلك الأسواق لمتابعة سلامتها وفق المعايير الصحية على مدار

الساعة، والاستماع لملاحظات المتسوقين، مشيراً إلى أن هذا الأمر أولوية قصوى للمحافظة على سلامة المستفيدين وسلامة

المنتجات الغذائية والمحافظة على مستوى توفرها بالأسواق، داعياً إلى أهمية تعاون الجميع للمصلحة العامة.

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