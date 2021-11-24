احدث الأخبار

أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين
أبرز المواد
 سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»
أبرز المواد
 بعد اعتذار المغربي وهجوم الوكيل.. النصر يكشف آخر تطورات أزمة حمدالله
أبرز المواد
 وسائل إعلام: ميليشيا الحوثي توزع كلاشينكوف وملابس قتالية على طلاب مدارس صنعاء
أبرز المواد
 بالفيديو.. منظفات كيميائية تلوث الزيوت والبهارات داخل مستودع مخالف.. و«أمانة الرياض» تتدخل
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” تعقد اجتماعا طارئا لتقييم متحور كورونا الجديد
أبرز المواد
 علاج واعد للزهايمر.. بخاخ أنفي يقي من المرض
أبرز المواد
 قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من محافظة بيت لحم
أبرز المواد
 تكثيف مراقبة أسواق الفواكه والخضار بوادي الدواسر للمحافظة على الصحة العامة
أبرز المواد
 أكثر 3400 جولة تفتيشية تنفذها أمانة الطائف على المحال التجارية
أبرز المواد
 أدوية شائعة لمشاكل المعدة تعيق علاج سرطان الرئة
أبرز المواد
 عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا الموعد.. وهذه أضرارها
أبرز المواد
أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين

أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين

أبرز المواد
سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»

سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»

أبرز المواد
بعد اعتذار المغربي وهجوم الوكيل.. النصر يكشف آخر تطورات أزمة حمدالله

بعد اعتذار المغربي وهجوم الوكيل.. النصر يكشف آخر تطورات أزمة حمدالله

أبرز المواد
وسائل إعلام: ميليشيا الحوثي توزع كلاشينكوف وملابس قتالية على طلاب مدارس صنعاء

وسائل إعلام: ميليشيا الحوثي توزع كلاشينكوف وملابس قتالية على طلاب مدارس صنعاء

أبرز المواد

بالفيديو.. منظفات كيميائية تلوث الزيوت والبهارات داخل مستودع مخالف.. و«أمانة الرياض» تتدخل

بالفيديو.. منظفات كيميائية تلوث الزيوت والبهارات داخل مستودع مخالف.. و«أمانة الرياض» تتدخل
http://almnatiq.net/?p=1074423

المناطق _ الرياض:

تمكنت أمانة منطقة الرياض، من ضبط وإغلاق مستودع  مخالف يديره وافدون، وغير مطابق للمواصفات الصحية؛ حيث تلوث المنظفات الموجودة به زيوت السمسم والبهارات.

 

وأوضحت أمانة الرياض –عبر تويتر- أن المستودع يقع في وسط الرياض، وهو غير مرخص وتديره عمالة وافدة.

 

وأشارت إلى أن المطهرات والمنظفات الكيميائية تلوث زيوت السمسم والبهارات الشرقية الموجودة بالمستودع،  دون أي اعتبار لسلامة الإنسان.

وأضافت أمانة منطقة الرياض، أنه جرى إغلاق المستودع وإتلاف الكميات المضبوطة بداخله، وإحالة المالك إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

Advertisements

روابط ذات صلة

أمانة الرياض تتصدر القطاع البلدي في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي

أمانة الرياض تتصدر القطاع البلدي في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي
أمانة الرياض تلزم ناقلي النفايات بتركيب أجهزة تتبع للمركبات

أمانة الرياض تلزم ناقلي النفايات بتركيب أجهزة تتبع للمركبات
9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)

9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*