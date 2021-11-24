بالفيديو.. منظفات كيميائية تلوث الزيوت والبهارات داخل مستودع مخالف.. و«أمانة الرياض» تتدخل

المناطق _ الرياض:

تمكنت أمانة منطقة الرياض، من ضبط وإغلاق مستودع مخالف يديره وافدون، وغير مطابق للمواصفات الصحية؛ حيث تلوث المنظفات الموجودة به زيوت السمسم والبهارات.

وأوضحت أمانة الرياض –عبر تويتر- أن المستودع يقع في وسط الرياض، وهو غير مرخص وتديره عمالة وافدة.

وأشارت إلى أن المطهرات والمنظفات الكيميائية تلوث زيوت السمسم والبهارات الشرقية الموجودة بالمستودع، دون أي اعتبار لسلامة الإنسان.

في مستودع غير مرخص يديره وافدون وسط #الرياض.. المطهرات والمنظفات الكيميائية تلوثان زيوت السمسم والبهارات الشرقية دون أي اعتبار لسلامة الإنسان.. ولأن #صحتكم_أمانة:

•أغلقنا المستودع

•أتلفنا الكميات

•وأحلنا المالك إلى الجهات المختصة pic.twitter.com/aIy8VGmR2X — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) November 25, 2021

وأضافت أمانة منطقة الرياض، أنه جرى إغلاق المستودع وإتلاف الكميات المضبوطة بداخله، وإحالة المالك إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.