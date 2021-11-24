وسائل إعلام: ميليشيا الحوثي توزع كلاشينكوف وملابس قتالية على طلاب مدارس صنعاء

المناطق _وكالات:

ضربت ميليشيات الحوثي الإرهابية عرض الحائط بكل الاتفاقات الدولية، وكان من أهمها الزج بالأطفال في الحرب، حيث قامت بتوزيع أسلحة كلاشينكوف على طلاب المدارس.

وكشفت وسائل إعلام يمنية، أن الميليشيا وزعت أسلحة كلاشينكوف وملابس قتالية في عدد من مدارس صنعاء، من بينها مدرسة ابن ماجد التي تعد من أكبر مدارس العاصمة، وفقا لـ«العربية الحدث».

وجاء توزيع الأسلحة على طلبة المدارس، بعد الخسارات الكبيرة التي منيت بها الميليشيا الإرهابية في جبهات القتال المتعددة سواء في مأرب أو الساحل الغربي، خاصة بعد اعتراف الحوثيين بمقتل اكثر من 14 ألف من عناصرهم في جبهات القتال منذ شهر يوليو الماضي.

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وكان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني، أحمد عرمان، أوضح في وقت سابق، أن الحوثيين قاموا باستخدام عشرات الآلاف من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم دون الثامنة عشرة، في جبهات القتال، كما انهم استخدموا الأطفال كدروع بشرية في النقاط العسكرية.