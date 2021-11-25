بعد اعتذار المغربي وهجوم الوكيل.. النصر يكشف آخر تطورات أزمة حمدالله

المناطق _ وكالات:

كشف مصدر مقرب من إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، آخر تطورات أزمة العالمي مع المهاجم عبدالرزاق حمدالله، وذلك على خلفية التكهنات التي أثيرت مؤخرًا بشأن دراسة فارس نجد قبول اعتذار المغربي والتراجع عن قرار فسخ التعاقد.

وقرر فارس نجد، في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء الفائت، فض الشراكة مع حمدالله من جانب واحد، موضحًا: «أنهت إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، العلاقة التعاقدية مع المهاجم المغربي بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويحتفظ النادي بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة».

وأوضح المصدر، صباح اليوم الجمعة، أن إدارة النصر طوت صفحة حمدالله نهائيًا، ورفضت التراجع عن قرار فسخ التعاقد على الرغم من المحاولات المستميتة من جانب المغربي لتدارك الموقف.

واعترف المصدر أن حمدالله اعتذر بشكل رسمي عن التجاوزات التي صدرت منه تجاه مكونات النادي مؤخرًا، كما تدخل وسطاء من أجل احتواء الأزمة، وهو المحاولات التي باءت بالفشل في ظل موقف الإدارة الصلب حيال المهاجم المغربي، الذي بات خارج حسابات العالمي قولًا واحدًا.

وقدم المهاجم المغربي اعتذارًا رسميًا من أجل إنهاء الأزمة وفتح صفحة جديدة، مؤكدًا على تمسكه بالدفاع عن ألوان العالمي، قبل أن يخرج شقيقه ووكيل أعمال عبد الرحيم حمدالله، ليفتح النار على إدارة النادي ويتهمها بالتخبط والعشوائية.

وشدد المصدر على أن موقف آل معمر الصارم تجاه أزمة حمدالله، يأتي بسبب تتابع أزمات الهداف المغربي وإحداث حالة من البلبلة داخل غرف الملابس، إلى جانب التجاوز بحق المدرب في أكثر من مناسبة، وأخيرًا توجيه ألفاظ غير لائقة في رسالة مرثقة إلى المدير التنفيذي.

ولفت إلى أن حمدالله تخازل في الدفاع عن شعار النادي في العديد من المباريات بادعاء الإصابة، ورفض إجراء الفحوصات الطبية، مع طلب العودة المتكرر إلى المغرب، وهو المواقف التي حاولت الإدارة السيطرة عليها بالنظر إلى القيمة الفنية التي يمثلها المغربي داخل الفريق.

وأكمل المصدر أن حمدالله بات دائم الخروج عن النص متجاوزًا صبر الإدارة، على الرغم من تراجع مردود الأداء بشكل لافت، وتوافر البديل المثالي على رقعة الفريق، حيث عمد إلى الدخول في مشادات مع المدربين المتعاقبين، كما أفلت من فعل غير أخلاقي الموسم الفائت في مباراة الفيصلي.

وختم المصدر تصريحاته، بالتأكيد على أن الإدارة لم تقف عند حدود فسخ التعاقد مع حمدالله، وإنما قررت سلك الطريق القانوني من أجل حفظ حقوق النادي المادية والمعنوية، وسط أنباء عن منح المغربي مهلة 4 أيام من أجل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بـ84 مليون ريال.