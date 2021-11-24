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سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»

سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»
http://almnatiq.net/?p=1074436

المناطق _ وكالات:

هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، الحكومة المصرية وشعبها، بعد افتتاح طريق الكباش الجديد بمحافظة الأقصر، واصفًا إياه بالحفل الأسطوري.

 

وقال سفير المملكة بالقاهرة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أخلص التهاني وأطيب الأمنيات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية الحبيبة حكومةً وشعبًا على افتتاح طريق الكباش الجديد».

 

وأضاف: «حفل أسطوري لعرض مبهر لطريق الكباش بالأقصر يليق بمصر التاريخ والحضارة».

 

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