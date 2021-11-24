سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»

المناطق _ وكالات:

هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، الحكومة المصرية وشعبها، بعد افتتاح طريق الكباش الجديد بمحافظة الأقصر، واصفًا إياه بالحفل الأسطوري.