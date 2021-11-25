احدث الأخبار

أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين
أبرز المواد
 سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»
أبرز المواد
 بعد اعتذار المغربي وهجوم الوكيل.. النصر يكشف آخر تطورات أزمة حمدالله
أبرز المواد
 وسائل إعلام: ميليشيا الحوثي توزع كلاشينكوف وملابس قتالية على طلاب مدارس صنعاء
أبرز المواد
 بالفيديو.. منظفات كيميائية تلوث الزيوت والبهارات داخل مستودع مخالف.. و«أمانة الرياض» تتدخل
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” تعقد اجتماعا طارئا لتقييم متحور كورونا الجديد
أبرز المواد
 علاج واعد للزهايمر.. بخاخ أنفي يقي من المرض
أبرز المواد
 قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من محافظة بيت لحم
أبرز المواد
 تكثيف مراقبة أسواق الفواكه والخضار بوادي الدواسر للمحافظة على الصحة العامة
أبرز المواد
 أكثر 3400 جولة تفتيشية تنفذها أمانة الطائف على المحال التجارية
أبرز المواد
 أدوية شائعة لمشاكل المعدة تعيق علاج سرطان الرئة
أبرز المواد
 عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا الموعد.. وهذه أضرارها
أبرز المواد
أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين

أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين

أبرز المواد
سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»

سفير المملكة بالقاهرة يهنئ قيادة وشعب مصر بعد افتتاح «طريق الكباش الجديد»

أبرز المواد
بعد اعتذار المغربي وهجوم الوكيل.. النصر يكشف آخر تطورات أزمة حمدالله

بعد اعتذار المغربي وهجوم الوكيل.. النصر يكشف آخر تطورات أزمة حمدالله

أبرز المواد
وسائل إعلام: ميليشيا الحوثي توزع كلاشينكوف وملابس قتالية على طلاب مدارس صنعاء

وسائل إعلام: ميليشيا الحوثي توزع كلاشينكوف وملابس قتالية على طلاب مدارس صنعاء

أبرز المواد

أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين

أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين
http://almnatiq.net/?p=1074439

المناطق_ واس:

 

دشن نادي أبها الأدبي أمس أحدث إصداراته الثقافية بحضور المؤلفين وعدد من الباحثين ومثقفي منطقة عسير.

وجاء الإصدار الأول بعنوان “أسماء الأماكن في منطقة عسير” للدكتور فهد بن سعيد القحطاني، الذي بين حديثه أن الكتاب عبارة عن دراسة تتبع خلالها الأصول والدلالات اللغوية لأسماء أشهر الأماكن في منطقة عسير، من خلال المراجع القديمة والحديثة سواء الجغرافية أو التاريخية أو الدينية، مشيرا إلى أن الدراسة توصلت إلى أن منطقة عسير تحتوي على ثراء معرفي وعمق تاريخي كبير تدل عليه الأسماء التي تم دراستها.

وأضاف أن جل أسماء الأماكن ذات أصالة لغوية تسمو عن المستوى اللهجي المعاصر وأكثرها مما عرف في القدم، فقد حفلت كتب التراث بكثير من أسمائها وذكر أخبارها وأحداث دارت فيها، مؤكدا أن موقع منطقة عسير الجغرافي وطبيعتها التضاريسية جعلاها أكثر حفاظا على كثير من ظواهرها اللغوية.

أما الإصدار الثاني فجاء بعنوان” تلقي النقاد السعوديين للرواية المحلية” للدكتور أحمد بن موسى المسعودي، الذي أبان أن الكتاب يتركز على مفاهيم ” نقد النقد” وهو العلم الذي يحلل الدراسات النقدية الموجهة للأدب، حيث كان ميدان البحث الدراسات النقدية التي تناولت الروايات السعودية خلال الفترة ( 1994 ـ 2015 م). وخلص إلى أهمية تجويد وتحديث المفاهيم النقدية عند دراسة الأدب المحلي خاصة الرواية التي تحظى باهتمام نقدي مقارنة بغيرها من الأشكال الإبداعية السردية.

Advertisements

روابط ذات صلة

484 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بمنطقة عسير

484 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” بمنطقة عسير
ضبط مواطن بحوزته 47 كيلو من مخدر الحشيش في عسير 

ضبط مواطن بحوزته 47 كيلو من مخدر الحشيش في عسير 
“الموارد البشرية” بعسير تُنظِّم فعاليات يوم الطفل العالمي

“الموارد البشرية” بعسير تُنظِّم فعاليات يوم الطفل العالمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*