أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين

المناطق_ واس:

دشن نادي أبها الأدبي أمس أحدث إصداراته الثقافية بحضور المؤلفين وعدد من الباحثين ومثقفي منطقة عسير.

وجاء الإصدار الأول بعنوان “أسماء الأماكن في منطقة عسير” للدكتور فهد بن سعيد القحطاني، الذي بين حديثه أن الكتاب عبارة عن دراسة تتبع خلالها الأصول والدلالات اللغوية لأسماء أشهر الأماكن في منطقة عسير، من خلال المراجع القديمة والحديثة سواء الجغرافية أو التاريخية أو الدينية، مشيرا إلى أن الدراسة توصلت إلى أن منطقة عسير تحتوي على ثراء معرفي وعمق تاريخي كبير تدل عليه الأسماء التي تم دراستها.

وأضاف أن جل أسماء الأماكن ذات أصالة لغوية تسمو عن المستوى اللهجي المعاصر وأكثرها مما عرف في القدم، فقد حفلت كتب التراث بكثير من أسمائها وذكر أخبارها وأحداث دارت فيها، مؤكدا أن موقع منطقة عسير الجغرافي وطبيعتها التضاريسية جعلاها أكثر حفاظا على كثير من ظواهرها اللغوية.

أما الإصدار الثاني فجاء بعنوان” تلقي النقاد السعوديين للرواية المحلية” للدكتور أحمد بن موسى المسعودي، الذي أبان أن الكتاب يتركز على مفاهيم ” نقد النقد” وهو العلم الذي يحلل الدراسات النقدية الموجهة للأدب، حيث كان ميدان البحث الدراسات النقدية التي تناولت الروايات السعودية خلال الفترة ( 1994 ـ 2015 م). وخلص إلى أهمية تجويد وتحديث المفاهيم النقدية عند دراسة الأدب المحلي خاصة الرواية التي تحظى باهتمام نقدي مقارنة بغيرها من الأشكال الإبداعية السردية.