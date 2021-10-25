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وزير الشؤون الإسلامية ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي يؤكدان توافق الرؤى لنشر ‏مبادئ التسامح والاعتدال

وزير الشؤون الإسلامية ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي يؤكدان توافق الرؤى لنشر ‏مبادئ التسامح والاعتدال
http://almnatiq.net/?p=1074443
المناطق _ الرياض:

أشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما تحقق خلال اللقاءات التي جمعته بمعالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قوماس، من توافق في الرؤى في مجال خدمة الإسلام ونشر ‏مبادئ التسامح والاعتدال والوسطية ونبذ العنف والغلو والتطرف.

 

وأشار معاليه في تصريح خلال توديعه وزير الشؤون الدينية الإندونيسي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمس، إلى أن توجيهات القيادة الحكيمة – حفظها الله – هي تصحيح المفهوم الخاطئ للقرآن الكريم والسنة النبوية.

 

بدورة أكد الوزير ياقوت نجاح المباحثات بين الجانبين وأن هناك توافق في الرؤى ، مؤكداً حرص بلاده على الاستفادة من تجربة المملكة ــ ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية ــ في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للجماعات التي تحاول استغلال الإسلام للسياسة، وبناء شراكة استراتيجية لتدريب وتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء لتحقيق الأهداف المرجوة.

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