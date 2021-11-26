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كوريا الشمالية تمنع ارتداء المعاطف الجلدية وتبرر القرار بسبب غريب!

كوريا الشمالية تمنع ارتداء المعاطف الجلدية وتبرر القرار بسبب غريب!
http://almnatiq.net/?p=1074446
المناطق_متابعات:

منعت السلطات الكورية الشمالية، السكان من ارتداء المعاطف الجلدية، موضحة أنه من “غير اللائق” محاكاة اختيارات الأزياء لزعيم البلاد، وفق إذاعة آسيا الحرة (RFA).

 

وتحظى المعاطف بشعبية كبيرة في كوريا الشمالية، لا سيما بعد أن ظهر كيم يونغ أون لأول مرة مرتديا سترة جلدية عام 2019، بدأت السلطات بمنع ارتدائها لعدم الإيحاء بالتقليل من احترام “الزعيم”.

 

فيما انتشرت ظاهرة ارتداء السترات الجلدية لدى النساء في يناير الماضي2020، بعد أن ظهر كيم على التلفاز خلال عرض عسكري في مدينة بيونغ سونغ في مقاطعة بيونغان الجنوبية.

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