بيئة عسير تختتم أعمال دورتها التدريبية لتربية النحل واستخلاص منتجاته

المناطق_عسير:

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير أمس، أعمال دورة “تدريب وتأهيل العاطلين على كيفية التعامل مع النحل”، وذلك ضمن أعمال مشروع بناء وتعزيز قدرات الشباب والفتيات وتأهيلها لامتهان حرفة تربية النحل واستخلاص منتجاته، التي استمرت لمدة 3 أشهر في محافظة رجال ألمع.

ويأتي تنظيم الدورة بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، لتعزيز قدرات المتدربين والمتدربات وتمكينهم من أبرز تطورات تربية النحل وتصنيع منتجاته وتسويقها.

وكرّم مدير عام فرع الوزارة بعسير المهندس عبدالله الويمني المشاركين والمشاركات، مشيدًا بالجهود المبذولة في سبل إنجاح مخرجاتها، لافتاً إلى إمكانية حصول المستفيدين من الدورة على رخصة مزاولة مهنة “نحال”، التي تمكنهم من فرصة الحصول على قرض صندوق التنمية الزراعية.

يذكر أن عدد المستفيدين من الدورة التدريبية تجاوز 50 شاباً وفتاة.