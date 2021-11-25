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مواطن خسر الآلاف في لحظات

بلاغ للجهات الأمنية…”صحيفة المناطق” تكشف عن جريمة نصب تعرض لها مواطنون من متجر إلكتروني موثق لدى وزارة التجارة

بلاغ للجهات الأمنية…”صحيفة المناطق” تكشف عن جريمة نصب تعرض لها مواطنون من متجر إلكتروني موثق لدى وزارة التجارة
http://almnatiq.net/?p=1074463
المناطق_خاص

لا يكاد يمر شهر حتى تعلن الجهات الأمنية عن إسقاط تشكيل عصابي قام بالاحتيال الإلكتروني على المواطنين سواء بإثارة شهيتهم نحو الأرباح السريعة، أو بشراء منتجات عبر «الأونلاين»، أو بالابتزاز، وفي النهاية يجد هؤلاء المواطنين أنفسهم ضحية عملية احتيال إلكترونية خسروا بسببها مئات أو آلاف الريالات في ثوان معدودة، بجانب خسائر أدبية ومعنوية لا يمكن حصرها.

وسبق أن حذرت البنوك السعودية من خطر ازدياد عمليات الاحتيال الإلكتروني تزامنا مع تزايد عدد المواقع الإلكترونية المزورة وغير الموثوقة، مشيرة إلى أن أكثر من %20 من السعوديين وقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

صحيفة المناطق بدورها وفي إطار جهودها لمساعدة الجهات المختصة بالمملكة في منع تلك الجرائم وتوعية المواطنين بخطورتها، تكشف النقاب عن جريمة احتيال إلكتروني تعرض لها أحد المواطنين وخسر أكثر من 3500 ريال من حسابه البنكي.

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تفاصيل القضية تبدأ من قيام أحد المواطنين بالدخول إلى متجر «اللاعب» الإلكتروني المسجل بمنصة «معروف» التابعة لوزارة التجارة، حيث تواصل عبر رقم «الواتساب» الموجود بالصفحة الرسمية، مع إدارة المتجر متسائلا عن تكلفة ونوعية المنتجات المعروضة.

وبعد أن أبدى رغبته في شراء واحدة من تلك المنتجات المعروضة بسعر مخفض، أكد له الطرف الآخر أن عملية شحن المنتج ستتم في نفس يوم تقديم الطلب، وبناء على ذلك قام بإرسال رقم الحساب البنكي الخاص به إليه، حيث فوجئ بأن المبلغ الذي تم سحبه من حسابه أكبر من السعر المتفق عليه.

وعندما حاول التواصل معهم مرة أخرى فوجئ بحظره من قائمة الاتصال والتواصل من الجهة الأخرى ولم يتم الإجابة على تساؤلاته أو إعادة المبلغ الذي تم سحبه إليه وكذا لم يرسل إليه المنتج الذي تقدم بطلب شراءه.

ووفقا لشهادة المواطن، فقد حاول التواصل مع الجهات المختصة بوزارة التجارة لتقديم بلاغ دون أن يتلقى ردا منهم واكتفت الوزارة بالتأكيد على أن المتجر المذكور غير موثق لديها، وأنه حساب مزيف، وأوضحت الوزارة أن هذه القضية خارج نطاق اختصاصها وإنما تندرج تحت مسؤولية الجهات الأمنية وبالتالي يجب عليه إبلاغ الجهات الأمنية بتلك الجريمة حتى يتم التحقيق فيها والقبض على المتهمين.

بدورها وانطلاقا من واجبها الوطني ودورها الأخلاقي، تود «صحيفة المناطق» إبلاغ الجهات المختصة ورجال الأمن البواسل عن تلك القضية وتناشد بسرعة التحقيق في القضية والقبض على الجناة للحيلولة دون سقوط آخرين فريسة لهم.

وتناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء الحسابات والمواقع غير الموثقة والتأكد من صحة المصادر والمعلومات التي يتم تداولها عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية..

صحيفة المناطق تحتفظ بكافة المعلومات الشخصية للمواطن وباقى الإدلة، وتطالب الجهات المختصة بإنصافه والقبض على المحتالين.

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