وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بشؤون الحرمين تفتتح المسارات الخاصة بحركة المعتمرين والمصلين

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افتتحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالمسجد الحرام المسارات الخاصة بحركة المعتمرين و المصلين وفتح المنحدر الشرقي بمبنى المطاف بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني أن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع وبالتعاون مع شركاء النجاح بمكتب إدارة الإنشاءات استطاعت إنجاز الأعمال وفتح المنحدر والذي يبلغ طوله 90 متراً وعرضه 9.5 أمتار والمنطقة الموازية له، بعد استكمال أعمال التشطيبات النهائية والمتمثلة في استكمال أعمال الأسقف المعلقة.

وبين الوقداني أنه جرى تركيب 6 من الثريات أعلى المنحدر كونه مساراً هاماً للتفويج من وإلى صحن المطاف، وأن نسبة إنجاز الأسقف المعلقة بلغت 50% بقبو المطاف و 30% بالدور الأرضي و 5% بالدور الأول .