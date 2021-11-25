بطل من ذهب.. الهلال زعيم آسيا وخير مٌشرف للكرة السعودية في البطولات القارية

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الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال آسيا، إنجازاته لا تتوقف وبطولاته لا تنتهي، يُجيد اصطياد البطولات ومقارعة الكبار وإدخال الفرح والسرور على وجوه مشجعيه، أرقامه الآسيوية لا تقل عن أرقامه بالبطولات المحلية، إنه الزعيم الأزرق «الهلال».

وتواصل جماهير الهلال الاحتفال بتربع ناديها على عرش القارة الآسيوية، بعدما أصبح أكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال آسيا على مر التاريخ.

وفاز الزعيم على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وتفوق الهلال على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي الذي سبق له الحصول على اللقب في 3 مناسبات، قبل أن يخسر أمام الهلال مساء الثلاثاء.

ووصل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في خلال 3 سنوات، حيث أصبح البطل التاريخي للقارة بالفوز بالبطولة 4 مراتٍ، كما تفوق على أندية آسيا بوصوله للنهائي في 8 مناسبات، ليُصبح بذلك أكثر الفرق وصولاً للنهائي في التاريخ.

وبجانب ألقابه الـ4 في دوري أبطال آسيا، يمتلك الهلال أيضا لقبين في كأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.

وبذلك يصبح مجموع عدد بطولات الهلال الآسيوية 8 ألقاب.

بطولات الهلال الآسيوية:

دوري أبطال آسيا:4 (1991، 2000، 2019، 2021)

الوصيف: 4 (1986، 1987، 2014، 2017)

كأس الكؤوس الآسيوية: 2 (1997، 2002).

كأس السوبر الآسيوي: 2 (1997، 2000).