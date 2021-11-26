احدث الأخبار

الصحة العالمية” تعرب عن قلقها من متحور “كورونا” الجديد بجنوب أفريقيا
أبرز المواد
 هولندا: وقف الرحلات الجوية مؤقتا من منطقة إفريقيا الجنوبية بسبب سلالة جديدة من “كورونا”
أبرز المواد
 النمسا توقف رحلات الطيران إلى عدة دول تشهد تحورات في فيروس كورونا
أبرز المواد
 بطل من ذهب.. الهلال زعيم آسيا وخير مٌشرف للكرة السعودية في البطولات القارية
الرياضة
 وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بشؤون الحرمين تفتتح المسارات الخاصة بحركة المعتمرين والمصلين
أبرز المواد
 عاجل.. فرنسا تعلق رحلاتها مع جنوب إفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد
أبرز المواد
 بلاغ للجهات الأمنية…”صحيفة المناطق” تكشف عن جريمة نصب تعرض لها مواطنون من متجر إلكتروني موثق لدى وزارة التجارة
أبرز المواد
 ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا
أبرز المواد
 بيئة عسير تختتم أعمال دورتها التدريبية لتربية النحل واستخلاص منتجاته
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يلتقي وزير الأوقاف المصري
أبرز المواد
 كوريا الشمالية تمنع ارتداء المعاطف الجلدية وتبرر القرار بسبب غريب!
أبرز المواد
الصحة العالمية” تعرب عن قلقها من متحور “كورونا” الجديد بجنوب أفريقيا

الصحة العالمية” تعرب عن قلقها من متحور “كورونا” الجديد بجنوب أفريقيا

أبرز المواد
هولندا: وقف الرحلات الجوية مؤقتا من منطقة إفريقيا الجنوبية بسبب سلالة جديدة من “كورونا”

هولندا: وقف الرحلات الجوية مؤقتا من منطقة إفريقيا الجنوبية بسبب سلالة جديدة من “كورونا”

أبرز المواد
النمسا توقف رحلات الطيران إلى عدة دول تشهد تحورات في فيروس كورونا

النمسا توقف رحلات الطيران إلى عدة دول تشهد تحورات في فيروس كورونا

أبرز المواد
بطل من ذهب.. الهلال زعيم آسيا وخير مٌشرف للكرة السعودية في البطولات القارية

بطل من ذهب.. الهلال زعيم آسيا وخير مٌشرف للكرة السعودية في البطولات القارية

الرياضة

النمسا توقف رحلات الطيران إلى عدة دول تشهد تحورات في فيروس كورونا

النمسا توقف رحلات الطيران إلى عدة دول تشهد تحورات في فيروس كورونا
علاجات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1074482
المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الجمعة، أن جنوب إفريقيا وليسوتو وبتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا مصنفة على أنها مناطق متغيرة للفيروسات والدخول من هذه البلدان محظور بشكل عام.

 

وقالت الصحة النمساوية ،في بيان لها اليوم، إن النمسا والاتحاد الأوروبي يكثفان جهود التحصين ضد البديل الجديد لفيروس كورونا خاصة في جنوب إفريقيا.

 

وأشاد البيان باقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ضرورة قطع الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا.

 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل ١٢ ألفا و٢٤٥ إصابة جديدة و٥١ حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

Advertisements

روابط ذات صلة

ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا

ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا
“الصحة العالمية” تعقد اجتماعا طارئا لتقييم متحور كورونا الجديد

“الصحة العالمية” تعقد اجتماعا طارئا لتقييم متحور كورونا الجديد
سلالة كورونا الجديدة تهبط بأسعار النفط

سلالة كورونا الجديدة تهبط بأسعار النفط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*