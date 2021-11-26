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الصحة العالمية” تعرب عن قلقها من متحور “كورونا” الجديد بجنوب أفريقيا

الصحة العالمية” تعرب عن قلقها من متحور “كورونا” الجديد بجنوب أفريقيا
http://almnatiq.net/?p=1074489
المناطق_متابعات

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من المتحور الجديد لفيروس “كورونا” بعد ظهوره في جنوب أفريقيا، مؤكدة أنها تحتاج لأسابيع عدة من أجل فهم طبيعة المتحور الأحدث.

 

وأوضح متحدث باسم المنظمة العالمية كريستيان ليندماير ، خلال مؤتمر صحفي دوري لوكالات الأمم المتحدة – أن فهم مستوى انتقال وشدة المتحورة الجديدة يحتاج إلى “أسابيع عدة”.

 

وقال ليندماير : “إن خبراء من المنظمة مكلفين بمراقبة تطورات كورونا سيجتمعون مع ذلك في وقت لاحق اليوم، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف المتحورة التي سميت (بي. 1.1.529) على أنها (مقلقة) أو (يجب مراقبتها)”.

 

وأضاف أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 100 تسلسل من السلالة المتحورة، وقد أظهر التحليل المبكر أنها تحتوي على عدد كبير من الطفرات التي تتطلب مزيدًا من الدراسة، لافتًا إلى أن المنظمة ستطلب من الدول اتخاذ إجراءات لمواجهة السلالة المكتشفة حديثًا، مضيفًا أن الخبراء سيشاركون الدول المعلومات المتوفرة.

 

وعن حظر الرحلات الجوية إلى قارة أفريقية، فأوضح أن المنظمة لا تنصح حاليًا بتلك الخطوات، وقال : “إن منظمة الصحة توصي الدول بالاستمرار باعتماد نهج علمي يستند إلى المخاطر في المرحلة الراهنة، ونكرر مرة جديدة أننا لا ننصح بفرض قيود على السفر”.

 

وكانت المفوضية الأوروبية دعت، في وقت سابق، إلى وقف الرحلات الآتية من جنوب إفريقيا. فيما علقت عدة دول حول العالم بالفعل السفر إلى القارة الإفريقية حيث ظهرت السلالة الجديدة التي أثارت قلق العلماء هناك.

 

يذكر أنه تم اكتشاف المتحور الجديد في جنوب إفريقيا، بعد أن أعلن العلماء في البلاد أنه يشكل مصدر قلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيه وانتشاره السريع بين الشباب في خاوتينج، المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان.

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