لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بمجلس الشورى تبحث توصياتها النهائية حيال التقرير السنوي لوزارة الثقافة

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عقدت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي)، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة وجهة نظر اللجنة وردها حيال ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك خلال مناقشته في جلسةٍ سابقة.

ونوقش خلال الاجتماع التوصيات النهائية للجنة وعددٍ من التوصيات الإضافية التي تقدم بها أعضاء المجلس على التقرير السنوي، التي تنتظر دراسة اللجنة لها لعرضها على المجلس لمناقشتها واتخاذ المجلس لقراره اللازم بشأنها.

واستعرضت اللجنة أهمية الأثر المتوقع لخطة الوزارة التي قامت بإعدادها الوحدة المشرفة على مؤسسات القطاع غير الربحي في مجال الثقافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومع صندوق التنمية الثقافي، وأثمر هذا التعاون إطلاق عددٍ من الجمعيات المهنية كمرحلة أولى.

و تركزت التوصيات التي بحثتها اللجنة في اجتماعها حول تعزيز الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية، وأهمية تحفيز إنتاج المحتوى الثقافي.

وناقشت اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعها مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية الموّقع عليه في مدينة الرباط بتاريخ 8/2/1443ه الموافق 16/9/2021م تمهيداً لطرح المشروع أمام المجلس لاتخاذ قراره حيالها.

من جانبٍ آخر، عقدت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بمجلس الشورى اجتماعاً لها بحضور عدد من المسؤولين من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الإعلام، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاص اللجنة، وبحث مشروع مقترح لتعديل أحد الأنظمة والمقدم وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس.