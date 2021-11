لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بمجلس الشورى تبحث توصياتها النهائية حيال التقرير السنوي لوزارة الثقافة

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-10 07:56:44Z | | ssed by CodeClØVM§