تراجع الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء أكثر من 47.2 مليون جرعة لقاح

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تراجع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 45 حالة، فيما تم أمس الخميس، تسجيل 48 حالة، بتراجع قدره 3 حالات فقط، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 47 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (47222767) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 44 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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كانت وزارة الصحة، أكدت أمس الخميس، أهمية الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأجسام المضادة لجرعة الثانية تبدأ بالانخفاض بعد 6 أشهر من تلقيها.