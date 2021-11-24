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جدة تستعد لاستقبال الفورملا 1

جدة تستعد لاستقبال الفورملا 1
http://almnatiq.net/?p=1074513
المناطق_جدة

تستعد مدينة جدة لاستقبال أهم حدث في سباق السيارات الفورملا 1 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وتبدأ فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى من 3 إلى 5 من شهر ديسمبر المقبل حيث تشهد حلبة كورنيش جدة التي تعد أطول وأسرع حلبة في العالم.

ويشهد الحدث منافسات قوية لحسم لقب فورمولا 1 لعام 2021 وذلك بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، المتأخر عن المتصدر والسائق ماكس فيرشتابن الطامح للقبه الأول.

كما سيشارك في السباق بالإضافة إلى الاسمين السابقين فرناندو ألونسو، وكيمي رايكونين وعدد من السائقين الذين سيتاح للجمهور مشاهدتهم للمرة الأولى عن قرب في سباق جدة

وتقع الحلبة في منطقة كورنيش جدة الخلاب على ساحل البحر الأحمر وعلى بعد حوالي 12 كم شمال وسط مدينة جدة.

ويبلغ طول مسار الحلبة 6 كيلومترات و175 متراً مما يجعلها أطول مسار لحلبة شوارع في الفورمولا 1، كما أنه من المتوقع أن يصل متوسط السرعات إلى 252 كم/ساعة مع سرعات قصوى تصل إلى 322 كم/ساعة بين المنعطفات، مما يجعلها أسرع حلبة شوارع في الفورملا.

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