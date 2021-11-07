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العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 1.771 مستفيدًا خلال أسبوع

العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 1.771 مستفيدًا خلال أسبوع

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العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 1.771 مستفيدًا خلال أسبوع

العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 1.771 مستفيدًا خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=1074521
المناطق_واس

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 1.771 مستفيدًا، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 17 نوفمبر 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 676 فردًا، وقسم الباطنية 173 مراجعًا، كما راجع عيادة الأطفال 73 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 23 فردًا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 647 شخصًا، وجراحة وتضميد الإصابات 167 مستفيدًا، ولقسم الإحالة الطبية شخص واحد.

وفي مجال الخدمات المرافقة أجُري الفحص المخبري لـ 394 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 1.449 مراجعًا، ولقسم الرعاية الصحية 694 شخصًا، فيما راجع قسم نقل الدم 12 شخصًا، وقسم التوليد 11 حالة.

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