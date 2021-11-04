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“السعودية” تطرح يومياً (94,3) ألف مقعد و (467) رحلة مجدولة وإضافية خلال الإجازة الدراسية

“السعودية” تطرح يومياً (94,3) ألف مقعد و (467) رحلة مجدولة وإضافية خلال الإجازة الدراسية
http://almnatiq.net/?p=1074526
المناطق_واس

بدأت الخطوط السعودية تطبيق خطتها التشغيلية للرحلات الداخلية والدولية لإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول ابتداء من يوم الخميس 20 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 25 نوفمبر 2021م وحتى يوم السبت 29 ربيع الثاني الموافق 4 ديسمبر والمتضمنة زيادة في الرحلات والسعة المقعدية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تواجدها الدولي وتلبية رغبات الضيوف في هذه الفترة التي تشهد تنامياً ملحوظاً على السفر جواً علاوةً على دعم البرامج والفعاليات السياحية داخل المملكة.

 

وخصصت “السعودية” خلال الإجازة أكثر من (943) ألف مقعد للقطاعين الداخلي والدولي، فيما ستشغل عبر أسطولها الذي يبلغ حالياً (144) طائرة متنوعة الطرازات، ما يزيد على (4,6) ألف رحلة مجدولة وإضافية، وبذلك يصبح المعدل اليومي للمقاعد خلال أيام الإجازة (94,3) ألف مقعد وللرحلات (467) رحلة.

 

وتوفر “السعودية” باقة من الخدمات الإلكترونية لإنهاء إجراءات السفر وجميع عمليات ما بعد البيع ذاتياً عبر موقعها الإلكتروني (www.saudia.com) إلى جانب تطبيقاتها على الأجهزة الذكية.

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