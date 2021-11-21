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انطلاق كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني

انطلاق كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=1074532
المناطق_واس

انطلقت اليوم منافسات كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني البطولة المستحدثة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية التي تقام لأبطال النسختين الأولى والثانية من الدوري السعودي الإلكتروني لعام 2021 ، كما سيقام دوري لكل رياضة إلكترونية أدرجت في السعودي الإلكتروني لأفضل أربعة فرق في الترتيب.

 

وتأتي البطولة بعد انتهاء النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني 2021 التي ضمت خمس بطولات لخمس رياضات إلكترونية مختلفة وهي CS:GO , R6S , Call Of Duty , DOTA2 , Overwatch ، واستمرت المنافسات في النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني 2021 لمدة 11 أسبوعاً، وشهدت إقبالاً مميزاً للجمهور للحضور والمشاهدة لقمة المنافسة السعودية .

 

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني هو استمرار لوتيرة المنافسات القوية التي نشهدها في قمة المنافسة السعودية الدوري السعودي الإلكتروني ، ولأجل إمتاع جمهور الرياضات الإلكترونية الضخم الذي شهدنا حضورهم في مقر الدوري.

 

وقال: ” جمهور الرياضات الإلكترونية لدينا في المملكة جمهور متعطش للبطولات وها نحن ذا نستحدث بطولة إلكترونية جديدة من أجلهم ، ومن أجل خلق فرص أكبر لمشاركة الأندية واللاعبين الذين نسعى لتمكينهم وصقل مواهبهم”.

 

وانطلقت كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني برياضة Call Of Duty الإلكترونية لعبة التصويب الأشهر التي تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة، وباستطاعة الجمهور ومجتمع الرياضات الإلكترونية متابعة أحداث كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني عبر قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في منصة تويتش و يوتيوب، وبإمكانهم متابعة أخر المستجدات عبر حسابات الدوري السعودي الإلكتروني في وسائل التواصل الجتماعي ، يوتيوب : الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ، تويتش :

Saudi_Esports ، وستُطرح تذاكر حضور المباريات عبر هذه القنوات.

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